4. Liga, Gruppe 1 - Aufstiegsrunde Deutlicher 6:1-Erfolg für Erlinsbach gegen Schöftland Sieg für Erlinsbach: Gegen Schöftland gewinnt das Team am Mittwoch auswärts 6:1. 07.04.2022, 14.15 Uhr

(chm)

Schon früh setzte Erlinsbach dem Spiel den Stempel auf. Das erste Tor fiel in der 2. Minute, bis zum Halbzeitpfiff stand es bereits 5:1 für den späteren Sieger. In der zweiten Halbzeit erhöhte Erlinsbach noch auf 6:1.

Schöftland war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 37. Minute zum zwischenzeitlichen 1:3.

Die Torschützen für Erlinsbach waren: Olivier Joos (2 Treffer), Jan Arnet (2 Treffer), Lionel May (1 Treffer) und Andrea Salemi (1 Treffer). Einziger Torschütze für Schöftland war: Dominic Blunschi (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Erlinsbach erhielten Lionel May (36.) und Loris Rüedi (64.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Schöftland erhielt: Mirco Hilfiker (94.)

Mit einem Gegentore-Schnitt von 0.8 hat die Abwehr von Erlinsbach ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 8 erzielten Toren Rang 5.

Die Abwehr von Schöftland kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 2.8 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach drei Spielen, in denen die Defensive 11 Tore hinnehmen musste (Rang 12).

In der Tabelle verbessert sich Erlinsbach von Rang 6 auf 4. Das Team hat sechs Punkte. Für Erlinsbach ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Erlinsbach daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Gränichen 2. Die Partie findet am Samstag (9. April) statt (16.30 Uhr, Sportplatz Breite, Niedererlinsbach).

In der Tabelle liegt Schöftland weiterhin auf Rang 10. Das Team hat einen Punkt. Für Schöftland war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Schöftland geht es auswärts gegen FC Ataspor (Platz 7) weiter. Die Partie findet am Samstag (9. April) statt (18.00 Uhr, Zelgli, Seon).

Telegramm: SC Schöftland 3 - FC Erlinsbach 2 1:6 (1:5) - Sportanlage Rütimatten, Schöftland – Tore: 2. Jan Arnet 0:1. 3. Lionel May 0:2. 22. Olivier Joos 0:3. 37. Dominic Blunschi 1:3. 39. Jan Arnet 1:4. 46. Andrea Salemi 1:5. 78. Olivier Joos 1:6. – Schöftland: Pascal Heri, Christoph Gerhard, Pascal Barmettler, Pascal Ernst, Silvan Ryser, Oliver Lardon, Michael Giger, Jan Thomann, Dennis Hunziker, Levin Hauri, Yannick Jauch. – Erlinsbach: Christoph Anderegg, Loris Rüedi, Sebastian Salemi, Setshi Toni, Simone Palazzolo, Olivier Joos, Lionel May, Yannik Zacheo, Michael Wirth, Jan Arnet, Andrea Salemi. – Verwarnungen: 36. Lionel May, 64. Loris Rüedi, 94. Mirco Hilfiker.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1 - Aufstiegsrunde:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.04.2022 14:12 Uhr.