3. Liga, Gruppe 1 Deutlicher 6:0-Erfolg für Erlinsbach gegen Schöftland – Dreifach-Torschütze Dominique May Im zweiten Spiel der neuen Saison gewinnt Erlinsbach zuhause gegen Schöftland 6:0. Es ist bereits der zweite Sieg für das Team. 19.08.2022, 23.51 Uhr

In der zweiten Halbzeit erzielte Erlinsbach über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren vier. Zur Halbzeitpause war das Team 2:0 in Führung gelegen.

Schöftland blieb ohne Torerfolg.

Matchwinner für Erlinsbach war Dominique May, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Erlinsbach waren: Serkan Karamese (1 Treffer), Lionel May (1 Treffer) und Andrias Coric (1 Treffer)

Gelbe Karten gab es bei Erlinsbach für Daniss Mujanovic (31.), Robbie von Felten (35.) und Janosch Flükiger (41.). Eine Verwarnung gab es für Schöftland, nämlich für Lian Müller (52.).

Erlinsbach liegt nach Spiel 2 auf Rang 2. Erlinsbach spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Veltheim AG (Rang 12). Zu diesem Spiel kommt es am 28. August (16.00 Uhr, Sportplatz Schachen, Veltheim).

Nach dem zweiten Spiel steht Schöftland auf dem neunten Rang. Im nächsten Spiel kriegt es Schöftland daheim mit seinem Tabellennachbarn FC Buchs (Platz 8) zu tun. Diese Begegnung findet am 28. August statt (10.30 Uhr, Sportanlage Rütimatten, Schöftland).

Telegramm: FC Erlinsbach 1a - SC Schöftland 2 6:0 (2:0) - Sportplatz Breite, Niedererlinsbach – Tore: 20. Serkan Karamese 1:0. 44. Dominique May 2:0. 58. Dominique May 3:0. 73. Dominique May 4:0. 89. Andrias Coric 5:0. 90. Lionel May 6:0. – Erlinsbach: Ivan Ebinger, David Isenschmid, Janosch Flükiger, Serkan Karamese, Giovanni Di Nunzio, Daniss Mujanovic, Lars Isenschmid, Toni Istuk Banic, Ivo Lubina, Robbie von Felten, Dominique May. – Schöftland: Julian Dörfler, Troy Hischier, Benjamin Weiss, Yves Lüscher, Lian Müller, Nick Schär, Andrin Mühlethaler, Nicolas Aufdenblatten, Roan Noordijk, Simon Olivera, Levin Hauri. – Verwarnungen: 31. Daniss Mujanovic, 35. Robbie von Felten, 41. Janosch Flükiger, 52. Lian Müller.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

