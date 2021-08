3. Liga, Gruppe 1 Deutlicher 5:1-Auftakterfolg für Lenzburg gegen Adria Aarau Lenzburg beginnt die Saison mit einem Erfolgserlebnis: Gegen Adria Aarau setzt es auswärts einen 5:1-Sieg ab. 14.08.2021, 23.16 Uhr

(chm)

Adria Aarau erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Mihretab Tesfameskel ging das Team in der 27. Minute in Führung. Lenzburg glich in der 47. Minute durch Diego Alvarez aus.

Danach drehte Lenzburg auf. Das Team schoss ab der 59. Minute noch vier weitere Tore, während Adria Aarau kein Tore mehr gelang. Der Endstand lautete 5:1.

Die Torschützen für Lenzburg waren: Faton Abduli (2 Treffer), Diego Alvarez (2 Treffer) und Tobias Steiner (1 Treffer). Male_version für Adria Aarau war: Mihretab Tesfameskel (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Lenzburg, nämlich für David Kutschera (65.). Eine Verwarnung gab es für Adria Aarau, nämlich für Ilija Tipura (81.).

In der Tabelle steht Lenzburg nach dem ersten Spiel auf Rang 1. Für Lenzburg geht es zuhause gegen FC Küttigen 2 weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 21. August (19.15 Uhr, Wilmatten, Lenzburg).

Adria Aarau reiht sich nach dem Spiel auf Rang 14 ein. Für Adria Aarau geht es zuhause gegen FC Rothrist 1 weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 21. August (18.00 Uhr, Sportplatz Winkel, Rohr).

Telegramm: HNK Adria Aarau - FC Lenzburg 2 1:5 (1:0) - Sportplatz Winkel, Rohr – Tore: 27. Mihretab Tesfameskel 1:0. 47. Diego Alvarez 1:1. 59. Tobias Steiner 1:2. 71. Diego Alvarez 1:3. 81. Faton Abduli 1:4. 89. Faton Abduli 1:5. – Adria Aarau: Marko Uletic, Marijan Vuleta, Gabriel Simic, David Pacak, Mirel Mujakovic, Ilija Tipura, Olivier Werfeli, Mihretab Tesfameskel, Mateo Sladoje, Leonard Mavraj, Görkem Erdogan. – Lenzburg: Shane Clerici, David Kutschera, Alain Iseli, Diego Alvarez, Laszlo Stutz, Rrahman Bajrushaj, Dominic Siegenthaler, Tobias Steiner, Simone Mezzancella, Mattia Garofalo, Nicolas Egger. – Verwarnungen: 65. David Kutschera, 81. Ilija Tipura.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Beinwil am See 1 - FC Entfelden 1 0:3, HNK Adria Aarau - FC Lenzburg 2 1:5, FC Rupperswil 1 - FC Erlinsbach 1 0:1, FC Rohr 1 - FC Rothrist 1 1:2, FC Küttigen 2 - SC Schöftland 2 2:1

Tabelle: 1. FC Lenzburg 2 1 Spiel/3 Punkte (5:1). 2. FC Entfelden 1 1/3 (3:0), 3. FC Buchs 1 1/3 (3:2), 4. FC Rothrist 1 1/3 (2:1), 5. FC Küttigen 2 1/3 (2:1), 6. FC Erlinsbach 1 1/3 (1:0), 7. FC Frick 1b 0/0 (0:0), 8. FC Othmarsingen 1 0/0 (0:0), 9. FC Seon 1 1/0 (2:3), 10. FC Rohr 1 1/0 (1:2), 11. SC Schöftland 2 1/0 (1:2), 12. FC Rupperswil 1 1/0 (0:1), 13. FC Beinwil am See 1 1/0 (0:3), 14. HNK Adria Aarau 1/0 (1:5).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.08.2021 21:08 Uhr.