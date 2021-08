4. Liga, Gruppe 1 Deutlicher 5:0-Sieg für Gränichen gegen Suhr Gränichen hat auch sein zweites Spiel für sich entschieden: Gegen Suhr setzt es zuhause ein 5:0 ab. 21.08.2021, 00.24 Uhr

(chm)

In der 26. Minute gelang Cosmo Lavorato der Führungstreffer zum 1:0 für Gränichen. In der 37. Minute schoss Radomir Vasic Gränichen mittels Elfmeter zur 2:0-Führung. Gränichen erhöhte in der 48. Minute seine Führung durch Alain Gautschi weiter auf 3:0.

Stefan Rajic baute in der 55. Minute die Führung für Gränichen weiter aus (4:0). Joël Hürlimann schoss das 5:0 (91. Minute) für Gränichen und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Mikayil Gecici von Suhr erhielt in der 51. Minute die gelbe Karte.

Gränichen liegt nach Spiel 2 mit sechs Punkten auf Rang 1. Für Gränichen geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Schönenwerd-Niedergösgen 2b weiter. Die Partie findet am 27. August statt (20.15 Uhr, Sportplatz Feld, Schönenwerd).

Suhr liegt nach Spiel 2 mit drei Punkten auf Rang 7. Suhr spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Ljiljan. Zu diesem Spiel kommt es am 29. August (16.00 Uhr, Hofstattmatten, Suhr).

Telegramm: FC Gränichen 2 - FC Suhr 2 5:0 (2:0) - ZehnderMatte, Gränichen – Tore: 26. Cosmo Lavorato 1:0. 37. Radomir Vasic (Penalty) 2:0.48. Alain Gautschi 3:0. 55. Stefan Rajic 4:0. 91. Joël Hürlimann 5:0. – Gränichen: Jannis Fehlmann, Zivoin Sestakovic, Jan Meier, Radomir Vasic, Jonathan Luna Leyes, Cosmo Lavorato, Kirijahn Sivanathan, Agon Nuredini, Ahmed Balic, Stefan Rajic, Alain Gautschi. – Suhr: Hüseyincan Cöcelli, Cem Capar, Mehmet Türk, Ömer Yelli, Ömer Faruk Turan, Matias Rafael Sendão Pinheiro, Timur Afsar, Antonio Eufemia, Yared Daniel, Vasco Morais Ferreira, Adnan Cengic. – Verwarnungen: 51. Mikayil Gecici.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: FC Entfelden 2 - FC Schönenwerd-Niedergösgen 2b 2:1, FC Gränichen 2 - FC Suhr 2 5:0, FC Aarau - FC Muhen 1 1:4

Tabelle: 1. FC Gränichen 2 2 Spiele/6 Punkte (6:0). 2. FC Oftringen 2 1/3 (3:2), 3. FC Rothrist 2 1/3 (12:0), 4. FC Masis Aarau 1/3 (4:1), 5. FC Aarburg 1 1/3 (3:2), 6. FC Muhen 1 2/3 (5:5), 7. FC Suhr 2 2/3 (2:6), 8. FC Entfelden 2 2/3 (3:3), 9. FC Kölliken 2a 0/0 (0:0), 10. FC Aarau 1/0 (1:4), 11. FC Ljiljan 1/0 (0:12), 12. SC Zofingen 2 1/0 (0:1), 13. SC Schöftland 3 1/0 (2:3), 14. FC Schönenwerd-Niedergösgen 2b 2/0 (3:5).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des AFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.08.2021 00:21 Uhr.