4. Liga, Gruppe 4 Deutlicher 4:0-Sieg im ersten Spiel für Turgi gegen Fislisbach – Dreifach-Torschütze Helder Lourenco Silva Turgi siegt zuhause gegen Fislisbach: Zum Saisonauftakt gab es ein 4:0. 17.08.2021, 09.33 Uhr

(chm)

Helder Lourenco Silva traf in der 18. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Turgi. Sechs Minuten dauerte es, ehe Helder Lourenco Silva erneut erfolgreich war. Er traf in der 24. Minute zum 2:0 für Turgi. Helder Lourenco Silva war es auch, der in der 38. Minute Turgi weiter in Führung brachte. Sein dritter Treffer in Folge bedeutete das 3:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Rinor Hoxha in der 42. Minute, als er für Turgi zum 4:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Turgi erhielten Helder Lourenco Silva (51.) und Elbasan Lubishtani (71.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Fislisbach, nämlich für Mark Landolt (76.).

Turgi reiht sich nach dem Spiel auf Rang 2 ein. Turgi spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Leibstadt. Diese Begegnung findet am 21. August statt (18.00 Uhr, Schlossfeld, Leibstadt).

Fislisbach reiht sich nach dem Spiel auf Rang 13 ein. Fislisbach spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Frick 3. Die Partie findet am 20. August statt (20.15 Uhr, Esp, Fislisbach).

Telegramm: FC Turgi 1a - FC Fislisbach 2 4:0 (4:0) - Sportanlage Oberau, Untersiggenthal – Tore: 18. Helder Lourenco Silva 1:0. 24. Helder Lourenco Silva 2:0. 38. Helder Lourenco Silva 3:0. 42. Rinor Hoxha 4:0. – Turgi: Philipp Nahm, Massimiliano Cafaro, Daniel Züfle, Pascal Moor, Patrick Zumsteg, Helder Lourenco Silva, Dennis Burger, Alexander Köhli, Pascal Knall, Rinor Hoxha, Egzon Hoxha. – Fislisbach: Jonas Manouk, Dario Profeta, Antoine Pommerell, Pablo Giannini, Stefan Würsch, David Strebel, Benjamin Christen, Mark Landolt, Noah Stucki, Noah Policke, Jason Adams. – Verwarnungen: 51. Helder Lourenco Silva, 71. Elbasan Lubishtani, 76. Mark Landolt.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: FC Veltheim AG - FC Klingnau 2 3:1, FC Frick 3 - FC Juventina Wettingen 2:4, FC Turgi 1a - FC Fislisbach 2 4:0, SC Zurzach 1 - FC Leibstadt 8:0, FC Schinznach Bad - FC Mellingen 2b 1:2

Tabelle: 1. SC Zurzach 1 1 Spiel/3 Punkte (8:0). 2. FC Turgi 1a 1/3 (4:0), 3. FC Windisch 2 1/3 (5:3), 4. FC Veltheim AG 1/3 (3:1), 5. FC Mellingen 2b 1/3 (2:1), 6. FC Suryoye Wasserschloss 1 0/0 (0:0), 7. FC Brugg 2 0/0 (0:0), 8. FC Frick 3 0/0 (0:0), 9. FC Juventina Wettingen 0/0 (0:0), 10. FC Schinznach Bad 1/0 (1:2), 11. FC Spreitenbach 1a 1/0 (3:5), 12. FC Klingnau 2 1/0 (1:3), 13. FC Fislisbach 2 1/0 (0:4), 14. FC Leibstadt 1/0 (0:8).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des AFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.08.2021 09:30 Uhr.