3. Liga, Gruppe 1 Deutlicher 4:0-Sieg für Küttigen gegen Othmarsingen Sieg für Küttigen: Gegen Othmarsingen gewinnt das Team am Freitag zuhause 4:0. 28.08.2022, 04.19 Uhr

(chm)

Luca Dätwyler schoss Küttigen in der 9. Minute zur 1:0-Führung. In der 25. Minute baute der gleiche Luca Dätwyler die Führung für Küttigen weiter aus. Fadri Bieri baute in der 55. Minute die Führung für Küttigen weiter aus (3:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Amanuel Efson in der 73. Minute, als er für Küttigen zum 4:0 traf.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Küttigen gab es fünf gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Othmarsingen für Hajrullah Murati (60.), Jeton Bushaj (68.) und Jonath Chandramohan (89.).

Mit einem Gegentore-Schnitt von 0.3 hat die Abwehr von Küttigen ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 8 geschossenen Toren Rang 2.

In der Tabelle verbessert sich Küttigen von Rang 4 auf 3. Das Team hat sieben Punkte. Küttigen hat bisher zweimal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Küttigen geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Gontenschwil (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 2. September (20.15 Uhr, PAMO Neumättli, Gontenschwil).

Othmarsingen rutscht in der Tabelle von Rang 7 auf 9. Das Team hat drei Punkte. Othmarsingen hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Othmarsingen auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Niederlenz. Die Partie findet am Mittwoch (31. August) statt (20.15 Uhr, Altfeld, Niederlenz).

Telegramm: FC Küttigen 1b - FC Othmarsingen 4:0 (2:0) - Sportplatz «Ritzer», Küttigen – Tore: 9. Luca Dätwyler 1:0. 25. Luca Dätwyler 2:0. 55. Fadri Bieri 3:0. 73. Amanuel Efson 4:0. – Küttigen: Dominic Berner, Yanik Wehrli, Tobias Schmid, Gabriel Simic, Gaetano Melfa, Nobel Merhawi, David Berner, Thilo Günthart, Amanuel Efson, Fadri Bieri, Luca Dätwyler. – Othmarsingen: Thomas Hanna, Luka Ilceski, Livio Wild, Lirian Shala, Robert Lukaj, Dölf Bieri, Albert Pjetri, Jeton Bushaj, Hajrullah Murati, Justin Brahimaj, Sebastian Marku. – Verwarnungen: 39. Yanik Wehrli, 44. Luca Dätwyler, 60. Hajrullah Murati, 66. Nobel Merhawi, 68. Jeton Bushaj, 85. Giovanni Ferrarelli, 89. Jonath Chandramohan, 91. Thilo Günthart.

