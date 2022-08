3. Liga, Gruppe 1 Deutlicher 3:0-Auftakterfolg für Küttigen gegen Kölliken Küttigen bezwingt im ersten Spiel der neuen Saison Kölliken auswärts mit 3:0 15.08.2022, 13.41 Uhr

(chm)

Luca Dätwyler erzielte in der 20. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Küttigen. Mit seinem Tor in der 51. Minute brachte Fadri Bieri Küttigen mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Das letzte Tor der Partie erzielte David Berner, der in der 75. Minute die Führung für Küttigen auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Küttigen für Yanik Wehrli (53.) und Joan Anthony Serrano Hidalgo (86.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Kölliken, Durim Racaj (78.) kassierte sie.

Nach dem ersten Spiel steht Küttigen auf dem ersten Rang. Als nächstes trifft Küttigen auswärts mit FC Niederlenz (Rang 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am Freitag (19. August) (20.00 Uhr, Altfeld, Niederlenz).

Kölliken reiht sich nach dem Spiel auf Rang 14 ein. Kölliken trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf FC Othmarsingen (Platz 13). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 21. August statt (14.30 Uhr, Falkenmatt, Othmarsingen).

Telegramm: FC Kölliken - FC Küttigen 1b 0:3 (0:1) - Sportstätte Walke, Kölliken – Tore: 20. Luca Dätwyler 0:1. 51. Fadri Bieri 0:2. 75. David Berner 0:3. – Kölliken: Xhelal Tupella, Jan Buchser, Durim Racaj, Tomislav Tipura, Jérôme Torgler, Ramon Schlatter, Omid Jafari, Dino Plazibat, Hajdar Kamishaj, Gian Farro, Deniz Selimi. – Küttigen: Alessandro Gygax, Gaetano Melfa, Gabriel Simic, Tobias Schmid, Adam Rothen, David Berner, Thilo Günthart, Adrian Geiser, Pasquale Azzarito, Fadri Bieri, Luca Dätwyler. – Verwarnungen: 53. Yanik Wehrli, 78. Durim Racaj, 86. Joan Anthony Serrano Hidalgo.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.08.2022 13:33 Uhr.