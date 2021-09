2., 3. und 4. Liga Das sind die Resultate im Aargauer Regionalfussball von diesem Wochenende Hier finden Sie Resultate und Kurzberichte zu den Fussballspielen in den unteren Ligen mit Beteiligung von Aargauer Vereinen in dieser Woche. 10.09.2021, 16.51 Uhr

1. Liga, Gruppe 2

· SC Buochs - FC Wohlen: Samstag, 17:00 Uhr, Seefeld, Buochs

1. Liga, Gruppe 3

· FC Uzwil 1 - FC Baden 1897: Samstag, 17:00 Uhr, Rüti, Henau

Frauen 1. Liga, Gruppe 2

· FC Erlinsbach - FC Affoltern a/A 1: Sonntag, 15:00 Uhr, Sportplatz Breite, Niedererlinsbach

2. Liga interregio, Gruppe 5

· SC Zofingen - FC Dietikon 0:1

· FC Dietikon - FC Mutschellen: Samstag, 16:00 Uhr, Dornau, Dietikon

· FC Wangen b.O. - FC Klingnau: Samstag, 17:00 Uhr, Chrüzmatt, Wangen bei Olten

· FC Einsiedeln 1 - SC Zofingen: Samstag, 18:00 Uhr, Rappenmöösli, Einsiedeln

· FC Muri - FC Grenchen 15: Samstag, 18:00 Uhr, Brühl, Muri AG

· SC Schöftland 1 - FC Lachen/Altendorf 1: Samstag, 18:00 Uhr, Sportanlage Rütimatten, Schöftland

Tabelle (Stand: 10.09.2021): 1. FC Baden 1897 3 Spiele/9 Punkte ( Strafpkt., 9:3). 2. FC Wettswil-Bonstetten 3/7 (, 8:2). 3. FC Gossau 3/7 (, 4:1). 4. FC Tuggen 2/6 (, 7:0). 5. USV Eschen/Mauren 2/6 (, 7:0). 6. FC Linth 04 3/6 (, 7:7). 7. FC Paradiso 3/6 (, 5:7). 8. FC Thalwil 2/3 (, 3:7). 9. FC Winterthur II 3/3 (, 8:6). 10. FC Uzwil 1 3/1 (, 2:7). 11. FC Freienbach 3/1 (, 2:7). 12. FC Balzers 2/0 (, 3:7). 13. FC St. Gallen 1879 II 3/0 (, 2:6). 14. Team Ticino U21 3/0 (, 2:9).

2. Liga AFV

· FC Sarmenstorf - FC Fislisbach 1:0

· FC Windisch - FC Brugg 3:1

· FC Lenzburg - FC Wohlen 2: Samstag, 17:00 Uhr, Wilmatten, Lenzburg

· FC Kölliken - FC Suhr: Samstag, 17:30 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken

· FC Schönenwerd-Niedergösgen - FC Menzo Reinach: Samstag, 17:30 Uhr, Inseli, Niedergösgen

· FC Niederwil - FC Wettingen: Samstag, 17:30 Uhr, Riedmatt, Niederwil

· FC Gontenschwil - FC Küttigen: Samstag, 18:00 Uhr, PAMO Neumättli, Gontenschwil

· FC Gränichen - FC Oftringen: Samstag, 19:00 Uhr, ZehnderMatte, Gränichen

Tabelle (Stand: 10.09.2021): 1. FC Sarmenstorf 6 Spiele/18 Punkte (12 Strafpkt., 21:2). 2. FC Windisch 6/11 (25, 14:9). 3. FC Schönenwerd-Niedergösgen 5/10 (7, 11:6). 4. FC Suhr 5/10 (14, 14:7). 5. FC Brugg 6/10 (13, 9:10). 6. FC Fislisbach 6/10 (22, 15:9). 7. FC Lenzburg 5/9 (9, 10:7). 8. FC Oftringen 5/9 (12, 13:13). 9. FC Wettingen 5/7 (5, 17:11). 10. FC Menzo Reinach 5/7 (5, 6:8). 11. FC Wohlen 2 5/6 (12, 7:11). 12. FC Gontenschwil 5/5 (4, 9:12). 13. FC Kölliken 5/4 (25, 10:22). 14. FC Küttigen 5/3 (10, 12:13). 15. FC Niederwil 5/1 (25, 1:16). 16. FC Gränichen 5/0 (9, 3:16).

Frauen 2. Liga

· FC Attiswil - SC Blustavia 1:7

Tore: 25. Elin Bogaert 0:1. 35. Mara Friedli 0:2. 39. Manon Kaiser 0:3. 46. Jana Sauter 0:4. 50. Jana Sauter 0:5. 63. Jana Sauter 0:6. 82. Jana Sauter 0:7. 89. Fabia Hubler 1:7.

Spielbericht: Deutlicher Sieg für Blustavia gegen Attiswil – Jana Sauter trifft viermal

· FC Solothurn Frauen - FC New Stars Basel 1934: Samstag, 18:00 Uhr, Heidenegg, Derendingen

· SC Blustavia - FC Schwarz-Weiss: Samstag, 19:30 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn

· FC Villmergen 1 - FC Entfelden: Samstag, 20:00 Uhr, Badmatte, Villmergen

· FC Attiswil - FC Baden 1897: Sonntag, 13:00 Uhr, Sportplatz Lindenrain, Attiswil

· FC Allschwil - FC Therwil: Sonntag, 17:00 Uhr, Im Brüel, Allschwil,

Tabelle (Stand: 10.09.2021): 1. FC Therwil 5 Spiele/9 Punkte (1 Strafpkt., 12:3). 2. FC Baden 1897 5/9 (3, 15:3). 3. FC New Stars Basel 1934 4/6 (0, 14:1). 4. SC Blustavia 4/6 (0, 12:3). 5. FC Attiswil 5/6 (0, 10:8). 6. FC Schwarz-Weiss 4/3 (0, 3:8). 7. FC Entfelden 5/3 (0, 4:7). 8. SV Sissach 5/3 (0, 3:11). 9. FC Allschwil 5/0 (0, 6:13). 10. FC Solothurn Frauen 5/0 (0, 4:12). 11. FC Villmergen 1 5/0 (11, 1:15). 12. FC Niederbipp a NA/0 (0, 0:0).

3. Liga, Gruppe 1

· FC Küttigen 2 - FC Frick 1b 1:2

Tore: 77. Amanuel Efson 1:0. 90. Nico Heuberger 1:1. 90.+3 Vuk Petrovic 1:2.

Spielbericht: Frick setzt Siegesserie auch gegen Küttigen fort – Siegtreffer in allerletzter Minute

· FC Seon 1 - FC Rohr 1 5:3

· FC Buchs 1 - FC Erlinsbach 1 1:0

· FC Rothrist 1 - SC Schöftland 2 7:1

· FC Frick 1b - FC Rupperswil 1: Samstag, 17:00 Uhr, Ebnet, Frick

· FC Beinwil am See 1 - FC Küttigen 2: Samstag, 17:00 Uhr, Strandbad, Beinwil am See

· FC Entfelden 1 - FC Lenzburg 2: Samstag, 18:00 Uhr, Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden

· FC Othmarsingen 1 - HNK Adria Aarau: Sonntag, 14:30 Uhr, Falkenmatt, Othmarsingen

Tabelle (Stand: 10.09.2021): 1. FC Buchs 1 6 Spiele/18 Punkte (16 Strafpkt., 13:5). 2. FC Rothrist 1 6/18 (18, 24:3). 3. FC Frick 1b 5/15 (6, 14:7). 4. FC Entfelden 1 5/15 (8, 21:4). 5. FC Lenzburg 2 5/9 (9, 11:7). 6. FC Erlinsbach 1 6/9 (9, 9:11). 7. FC Seon 1 6/7 (15, 16:17). 8. FC Küttigen 2 5/6 (6, 7:10). 9. FC Beinwil am See 1 5/5 (6, 10:10). 10. FC Othmarsingen 1 4/3 (8, 7:10). 11. SC Schöftland 2 6/3 (7, 8:23). 12. HNK Adria Aarau 5/1 (11, 2:18). 13. FC Rupperswil 1 5/0 (10, 5:11). 14. FC Rohr 1 5/0 (10, 6:17).

3. Liga, Gruppe 2

· FC Wettingen 2 - FC Kappelerhof 4:3

Tore: 11. Jan Käser 1:0. 28. Marcel Rüegg 1:1. 47. Luca Caforio 2:1. 60. Florid Gashi 2:2. 63. Hakan Sinani 3:2. 66. Davide Caforio 4:2. 75. Kushtrim Thaqi 4:3.

Spielbericht: Sieg für Wettingen nach drei Niederlagen

· FC Mellingen 1 - FC Neuenhof 1 3:4

· FC Tägerig 1 - FC Kappelerhof: Samstag, 18:00 Uhr, Fussballplatz Kleinzelg, Tägerig

· FC Bremgarten 1 - FC Villmergen 1: Samstag, 18:00 Uhr, Bärenmatt, Bremgarten

· SV Würenlos 1 - FC Döttingen: Samstag, 18:00 Uhr, Tägerhard, Würenlos

· FC Wettingen 2 - FC Würenlingen 1: Samstag, 18:00 Uhr, Stadion Altenburg, Wettingen

· FC Mutschellen 2 - FC Baden 1897 2: Samstag, 18:15 Uhr, Burkertsmatt, Widen

· FC Muri 2 - FC Frick 1a: Samstag, 20:15 Uhr, Brühl, Muri AG

Tabelle (Stand: 10.09.2021): 1. FC Frick 1a 5 Spiele/15 Punkte (9 Strafpkt., 21:4). 2. FC Tägerig 1 5/12 (8, 10:10). 3. FC Bremgarten 1 5/12 (11, 15:8). 4. FC Würenlingen 1 4/9 (9, 11:5). 5. FC Baden 1897 2 5/9 (21, 16:3). 6. FC Neuenhof 1 6/9 (6, 13:22). 7. FC Kappelerhof 5/7 (17, 13:13). 8. FC Villmergen 1 5/7 (18, 14:8). 9. FC Wettingen 2 5/6 (10, 12:22). 10. SV Würenlos 1 5/6 (14, 8:8). 11. FC Döttingen 4/3 (8, 7:23). 12. FC Muri 2 5/3 (18, 12:12). 13. FC Mutschellen 2 5/2 (4, 3:10). 14. FC Mellingen 1 6/1 (15, 10:17).

Frauen 3. Liga

· FC Mutschellen - FC Turgi 4:0

Tore: 52. Fabienne Borlat 1:0. 57. Fabienne Borlat 2:0. 70. Michelle Haller 3:0. 90. Janine Brunner 4:0.

Spielbericht: Erneuter Sieg für Mutschellen gegen Turgi

· FC Wohlen 1 - FC Brugg: Samstag, 19:30 Uhr, Niedermatten, Wohlen/AG

· FC Beinwil am See - FC Mutschellen: Samstag, 19:30 Uhr, Strandbad, Beinwil am See

· FC Turgi - FC Fislisbach: Samstag, 20:15 Uhr, Sportanlage Oberau, Untersiggenthal

· SC Seengen - FC Erlinsbach 2: Samstag, 20:15 Uhr, Musterplatz, Seengen

· FC Muri - FC Lenzburg: Sonntag, 13:00 Uhr, Brühl, Muri AG

Tabelle (Stand: 10.09.2021): 1. FC Brugg 4 Spiele/12 Punkte (0 Strafpkt., 17:3). 2. FC Mutschellen 4/12 (0, 14:3). 3. FC Wohlen 1 4/9 (2, 12:7). 4. FC Fislisbach 4/5 (1, 8:7). 5. FC Erlinsbach 2 4/4 (0, 2:7). 6. SC Seengen 4/4 (1, 8:7). 7. FC Muri 4/4 (1, 4:5). 8. FC Beinwil am See 4/3 (0, 7:10). 9. FC Turgi 4/3 (5, 3:14). 10. FC Lenzburg 4/1 (1, 4:16).

4. Liga, Gruppe 1

Wochenendspiele:

· FC Gränichen 2 - FC Oftringen 2 0:0

· FC Aarau - FC Entfelden 2 2:2

· FC Aarburg 1 - FC Suhr 2: Samstag, 18:30 Uhr, Längacker, Aarburg

· FC Ljiljan - FC Muhen 1: Samstag, 19:00 Uhr, Bächen, Unterentfelden

· FC Rothrist 2 - SC Zofingen 2: Samstag, 20:00 Uhr, Stampfi, Rothrist

· FC Kölliken 2a - FC Schönenwerd-Niedergösgen 2b: Samstag, 20:15 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken

Wochentagsspiele:

· FC Schönenwerd-Niedergösgen 2b - SC Schöftland 3 2:1

Tore: 28. Juan Cavenaghi 1:0. 58. Dennis Hunziker 1:1. 90. Alex Alexandrov 2:1.

Spielbericht: Schönenwerd-Niedergösgen bezwingt Schöftland – Entscheidung in der Schlussminute

· FC Masis Aarau - FC Ljiljan 8:2

Tabelle (Stand: 10.09.2021): 1. FC Gränichen 2 6 Spiele/14 Punkte (7 Strafpkt., 16:3). 2. FC Oftringen 2 5/10 (3, 11:9). 3. FC Rothrist 2 5/10 (8, 23:10). 4. FC Aarburg 1 5/10 (14, 12:9). 5. FC Masis Aarau 5/9 (8, 15:10). 6. SC Zofingen 2 5/9 (11, 15:6). 7. FC Suhr 2 5/9 (11, 13:15). 8. FC Muhen 1 5/7 (3, 11:12). 9. FC Schönenwerd-Niedergösgen 2b 5/7 (16, 11:10). 10. SC Schöftland 3 5/6 (8, 13:10). 11. FC Entfelden 2 6/5 (10, 8:11). 12. FC Kölliken 2a 4/3 (12, 10:16). 13. FC Aarau 4/1 (2, 3:9). 14. FC Ljiljan 5/0 (3, 6:37).

4. Liga, Gruppe 2

· FC Kölliken 2b - FC Rupperswil 2 1:1

Tore: 21. Stefano Blatter 0:1. 68. Rudolf Berisha 1:1.

Spielbericht: Kein Sieger bei Kölliken und Rupperswil

· FC Schönenwerd-Niedergösgen 2a - FC Sarmenstorf 2a 2:0

Tore: 6. Elmin Osmanovic (Elfmeter) 1:0. 71. Elmin Osmanovic 2:0.

Spielbericht: Schönenwerd-Niedergösgen bezwingt Sarmenstorf

· FC Gontenschwil 2 - FC Seon 2 1:3

Tore: 19. Janik Lüscher 0:1. 60. Janis Racis 0:2. 64. Ardit Fejza 0:3. 67. Tomislav Vukadinovic 1:3.

Spielbericht: Seon siegt nach drei Niederlagen

· FC Ataspor - FC Sarmenstorf 2a 0:3

· FC Erlinsbach 2 - FC Menzo Reinach 2 10:0

· FC Villmergen 2a - FC Türkiyemspor 1 5:1

· FC Ataspor - FC Niederlenz 1: Samstag, 18:00 Uhr, Zelgli, Seon

· SC Seengen 1 - FC Buchs 2: Samstag, 18:00 Uhr, Musterplatz, Seengen

Tabelle (Stand: 10.09.2021): 1. FC Villmergen 2a 6 Spiele/16 Punkte (6 Strafpkt., 21:5). 2. FC Niederlenz 1 5/13 (6, 15:3). 3. FC Buchs 2 5/10 (6, 11:9). 4. FC Schönenwerd-Niedergösgen 2a 5/9 (30, 9:6). 5. FC Erlinsbach 2 6/9 (6, 25:18). 6. FC Kölliken 2b 5/7 (6, 8:11). 7. SC Seengen 1 5/7 (7, 17:11). 8. FC Ataspor 5/7 (12, 8:10). 9. FC Türkiyemspor 1 5/7 (17, 14:15). 10. FC Rupperswil 2 6/7 (2, 10:14). 11. FC Sarmenstorf 2a 5/6 (15, 8:10). 12. FC Seon 2 6/6 (10, 10:16). 13. FC Menzo Reinach 2 4/3 (5, 5:18). 14. FC Gontenschwil 2 6/0 (14, 7:22).

4. Liga, Gruppe 3

Wochenendspiele:

· FC Muri 3 - FC Niederwil 2 10:0

· FC Turgi 1b - FC Villmergen 2b: Samstag, 18:00 Uhr, Sportanlage Oberau, Untersiggenthal

· FC Mellingen 2a - FC Othmarsingen 2: Samstag, 18:00 Uhr, Kleine Kreuzzelg, Mellingen

· FC Bremgarten 2 - FC Bünz-Maiengrün 1: Samstag, 18:00 Uhr, Waffenplatz, Bremgarten

· KF Liria - FC Spreitenbach 1b: Samstag, 19:00 Uhr, Falkenmatt, Othmarsingen

· FC Falke Lupfig - FC Sarmenstorf 2b: Samstag, 20:00 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs

· FC Mutschellen 3 - FC Merenschwand 1: Sonntag, 14:00 Uhr, Burkertsmatt, Widen

Wochentagsspiele:

· FC Sarmenstorf 2b - FC Turgi 1b 1:0

Tor: 39. Marco Stutz 1:0.

Spielbericht: Sarmenstorf siegt nach drei Niederlagen – Marco Stutz trifft zum Sieg

· FC Merenschwand 1 - FC Falke Lupfig 2:4

Tabelle (Stand: 10.09.2021): 1. FC Muri 3 6 Spiele/16 Punkte (10 Strafpkt., 20:4). 2. FC Falke Lupfig 5/12 (6, 15:8). 3. KF Liria 5/12 (8, 25:14). 4. FC Villmergen 2b 5/12 (13, 25:13). 5. FC Bünz-Maiengrün 1 4/9 (4, 10:7). 6. FC Spreitenbach 1b 5/7 (11, 14:15). 7. FC Turgi 1b 4/6 (8, 7:4). 8. FC Merenschwand 1 5/6 (8, 7:11). 9. FC Sarmenstorf 2b 5/6 (17, 10:13). 10. FC Mutschellen 3 5/5 (3, 13:13). 11. FC Bremgarten 2 5/4 (9, 8:11). 12. FC Mellingen 2a 5/3 (6, 3:8). 13. FC Niederwil 2 6/3 (5, 7:27). 14. FC Othmarsingen 2 5/1 (17, 3:19).

4. Liga, Gruppe 4

· FC Veltheim AG - FC Fislisbach 2 1:1

Tore: 28. Lucien Würsch 0:1. 49. Dario Schmid 1:1.

Spielbericht: Veltheim und Fislisbach spielen unentschieden

· FC Leibstadt - FC Spreitenbach 1a: Samstag, 18:00 Uhr, Schlossfeld, Leibstadt

· FC Fislisbach 2 - FC Klingnau 2: Samstag, 18:00 Uhr, Esp, Fislisbach

· FC Brugg 2 - FC Juventina Wettingen: Samstag, 18:00 Uhr, Stadion Au, Brugg

· FC Schinznach Bad - FC Frick 3: Samstag, 18:30 Uhr, Sportplatz Schachen, Schinznach

· SC Zurzach 1 - FC Turgi 1a: Samstag, 18:30 Uhr, Barz, Zurzach

· FC Mellingen 2b - FC Windisch 2: Samstag, 19:30 Uhr, Kleine Kreuzzelg, Mellingen

· FC Suryoye Wasserschloss 1 - FC Veltheim AG: Sonntag, 14:30 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs

Tabelle (Stand: 10.09.2021): 1. FC Windisch 2 5 Spiele/13 Punkte (28 Strafpkt., 16:10). 2. SC Zurzach 1 4/12 (4, 25:3). 3. FC Turgi 1a 4/12 (6, 11:3). 4. FC Spreitenbach 1a 5/12 (1, 24:7). 5. FC Veltheim AG 3/7 (1, 6:3). 6. FC Suryoye Wasserschloss 1 5/7 (8, 14:10). 7. FC Fislisbach 2 5/5 (3, 7:14). 8. FC Mellingen 2b 3/4 (22, 6:11). 9. FC Juventina Wettingen 4/4 (16, 6:10). 10. FC Brugg 2 4/4 (39, 8:12). 11. FC Leibstadt 5/3 (7, 9:15). 12. FC Klingnau 2 5/2 (8, 3:13). 13. FC Frick 3 5/1 (10, 7:19). 14. FC Schinznach Bad 5/1 (20, 10:22).

