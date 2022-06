4. Liga, Gruppe 1 - Abstiegsrunde Dario Dussin führt Kölliken mit drei Toren zum Sieg gegen Gontenschwil Kölliken setzt seine Siegesserie auch gegen Gontenschwil fort. Das 6:2 zuhause am Donnerstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie. 05.06.2022, 00.26 Uhr

Gontenschwil erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Rafael Eglauf ging das Team in der 46. Minute in Führung. Gleichstand war in der 47. Minute hergestellt: Dario Dussin traf für Kölliken.

Danach drehte Kölliken auf. Das Team schoss ab der 65. Minute noch fünf weitere Tore, während Gontenschwil ein Tor gelang (zum 2:2 (75. Minute)). Der Endstand lautete 6:2.

Matchwinner für Kölliken war Dario Dussin, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Kölliken waren: Pjeter Cubi (1 Treffer), Pal Qeta (1 Treffer) und Matthias Fritschi (1 Treffe.) die Torschützen für Gontenschwil waren: Rafael Eglauf und Jonah Maurer.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Filipe Daniel Ribeiro Moreira von Kölliken erhielt in der 72. Minute die gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Kölliken den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 28 Tore in zehn Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.5 Toren pro Spiel.

Kölliken machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um vier Plätze und liegt neu mit 15 Punkten auf Rang 7. Für Kölliken ist es der dritte Sieg in Serie.

Für Kölliken geht es auswärts gegen FC Menzo Reinach 2 (Platz 11) weiter. Die Partie findet am Sonntag (5. Juni) statt (15.00 Uhr, Fluckmatt, Menziken AG).

Nach der Niederlage büsst Gontenschwil zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 14 Punkten auf Rang 9. Gontenschwil hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Gontenschwil spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Ljiljan (Platz 4). Diese Begegnung findet am Samstag (4. Juni) statt (19.00 Uhr, Bächen, Unterentfelden).

Telegramm: FC Kölliken 2a - FC Gontenschwil 2 6:2 (0:1) - Sportstätte Walke, Kölliken – Tore: 46. Rafael Eglauf 0:1. 47. Dario Dussin 1:1. 65. Dario Dussin 2:1. 75. Jonah Maurer 2:2. 77. Pal Qeta (Penalty) 3:2.79. Dario Dussin 4:2. 82. Matthias Fritschi 5:2. 87. Pjeter Cubi 6:2. – Kölliken: Ramon Eberle, André Miguel Rato Caeiro, Jérôme Torgler, Filipe Daniel Ribeiro Moreira, Pal Qeta, Atdhe Maloku, Pjeter Cubi, Nicolas Wyss, René Keller, Dario Dussin, Ardit Basha. – Gontenschwil: Benjamin Lehner, Jonah Maurer, Flavio Gautschi, Kevin Perreten, Aleksandar Zarkovic, Abdullah Naserizadeh, Gabriel Josipovic, Arian Dzemaili, Vincenzo Catalano, Rafael Eglauf, Orhan Hadzic. – Verwarnungen: 72. Filipe Daniel Ribeiro Moreira.

