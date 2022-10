3. Liga, Gruppe 2 Damian Wüthrich führt Niederwil mit drei Toren zum Sieg gegen Tägerig Niederwil gewinnt am Samstag auswärts gegen Tägerig 4:0. 08.10.2022, 22.14 Uhr

In der 32. Minute gelang David Näf der Führungstreffer zum 1:0 für Niederwil. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Niederwil stellte Damian Wüthrich in Minute 48 her. Acht Minuten dauerte es, ehe Damian Wüthrich erneut erfolgreich war. Er traf in der 56. Minute zum 3:0 für Niederwil. Der gleiche Damian Wüthrich war auch für das 4:0 Niederwil verantwortlich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Niederwil erhielt: Nico Gautschi (42.) eine Verwarnung gab es für Tägerig, nämlich für Nikoll Ukaj (57.).

Niederwil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 14 Punkten auf Rang 7. Niederwil hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt. Niederwil konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Niederwil spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Turgi (Rang 14). Diese Begegnung findet am 15. Oktober statt (18.00 Uhr, Riedmatt, Niederwil).

Für Tägerig hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 10. Für Tägerig war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Tägerig spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Villmergen (Platz 5). Die Partie findet am 14. Oktober statt (20.15 Uhr, Badmatte, Villmergen).

Telegramm: FC Tägerig - FC Niederwil 0:4 (0:1) - Fussballplatz Kleinzelg, Tägerig – Tore: 32. David Näf 0:1. 48. Damian Wüthrich 0:2. 56. Damian Wüthrich 0:3. 66. Damian Wüthrich 0:4. – Tägerig: Jonas Simon, Daniel Peterhans, Kevin Cedric Neto Henriques, Rafael Annen, Raphael Zehnder, Tim Stammbach, Besian Rushiti, Francesco Zanatta, Nikoll Ukaj, Diamant Krasniqi, André Marques Raposo. – Niederwil: Levin Gratwohl, David Näf, Raphael Peterhans, Luca Angst, Rafael Schertenleib, Emiliano Di Chiara, Joel Rey, Nico Gautschi, Damian Wüthrich, Jamie Specker, Sandro Ravelli. – Verwarnungen: 42. Nico Gautschi, 57. Nikoll Ukaj.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

