2. Liga AFV Damian Pignatelli rettet Menzo Reinach einen Punkt gegen Rothrist Das Resultat zwischen Rothrist und Menzo Reinach lautet 2:2. Für beide Teams war es das zweite Spiel der Saison. 20.08.2022, 22.59 Uhr

Das Spiel begann gut für Menzo Reinach: Lars Fankhauser brachte das Team in der 11. Minute in Führung. Der Vorsprung sollte 59 Minuten andauern. Zunächst war Martin Valovcan in der 18. Minute erfolgreich, dann traf Michele Scioscia 59 Minuten später zum 2:1. Kurz vor Schluss, in der 88. Minute, traf Damian Pignatelli für Menzo Reinach zum 2:2-Ausgleich.

Bei Rothrist erhielten Marco Carubia (44.), Olivier Joos (54.) und Julio Paulino Cardoso (71.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Menzo Reinach erhielt: Lars Luterbacher (52.)

Rothrist liegt nach Spiel 2 auf Rang 4. Im nächsten Spiel trifft Rothrist auf fremdem Terrain auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Klingnau. Zu diesem Spiel kommt es am 27. August (19.00 Uhr, Sportplatz Grie, Klingnau).

In der Tabelle steht Menzo Reinach nach dem zweiten Spiel auf Rang 12. Für Menzo Reinach geht es daheim gegen FC Frick (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 27. August statt (17.00 Uhr, Fluckmatt, Menziken AG).

Telegramm: FC Rothrist - FC Menzo Reinach 2:2 (1:1) - Stampfi, Rothrist – Tore: 11. Lars Fankhauser 0:1. 18. Martin Valovcan 1:1. 77. Michele Scioscia 2:1. 88. Damian Pignatelli 2:2. – Rothrist: Olivier Joos, Edmond Ramadani, Patrik Dibrani, Lumturim Selmani, Blerim Bekteshi, Bastian Schneeberger, Michele Scioscia, Martin Valovcan, Marco Carubia, Atdhe Kadrijaj, Patrick Russel Grogg. – Menzo Reinach: Fabio Russo, Massi Ghulam, Jan Dätwyler, Dario Bucher, Sebastjan Nuhi, Fatjan Lokaj, Lars Luterbacher, Damian Pignatelli, Lars Fankhauser, Lavdim Shala, Mergim Meholli. – Verwarnungen: 44. Marco Carubia, 52. Lars Luterbacher, 54. Olivier Joos, 71. Julio Paulino Cardoso.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

