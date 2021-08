4. Liga, Gruppe 3 Bünz-Maiengrün siegt im Auftaktspiel gegen Villmergen – Joel Schöpf trifft spät zum Sieg Villmergen lag gegen Bünz-Maiengrün deutlich vorne, nämlich 3:0 (48. Minute) - und verlor dennoch. Bünz-Maiengrün feiert einen 4:3-Heimsieg. 14.08.2021, 22.56 Uhr

Das erste Tor der Partie erzielte Liridon Rexhepi für Villmergen. In der 2. Minute traf er zum 1:0. In der 11. Minute baute Dario Cavallaro den Vorsprung für Villmergen auf zwei Tore aus (2:0). Dario Cavallaro war es auch, der in der 48. Minute Villmergen weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 3:0.

In der 68. Minute verkleinerte Lukas Geissmann den Rückstand von Bünz-Maiengrün auf 1:3. In der 73. Minute gelang Bünz-Maiengrün (Bryan Wiederkehr) der Anschlusstreffer (2:3). Bünz-Maiengrün glich in der 87. Minute durch Patrick Meyer aus. Kurz vor Schluss, in der 89. Minute traf Joel Schöpf zum 4:3-Siegtreffer für Bünz-Maiengrün.

Bei Villmergen erhielten Erfan Zamani (46.), Flavio Serratore (54.) und Burim Gara (84.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Bünz-Maiengrün erhielt: Michael Hochstrasser (31.)

Bünz-Maiengrün spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Spreitenbach 1b. Die Partie findet am 20. August statt (20.15 Uhr, Mittlerzelg, Spreitenbach).

Für Villmergen geht es zuhause gegen FC Othmarsingen 2 weiter. Das Spiel findet am 22. August statt (16.00 Uhr, Badmatte, Villmergen).

Telegramm: FC Bünz-Maiengrün 1 - FC Villmergen 2b 4:3 (0:3) - Eschenmoos, Dottikon – Tore: 2. Liridon Rexhepi 0:1. 11. Dario Cavallaro 0:2. 48. Dario Cavallaro 0:3. 68. Lukas Geissmann 1:3. 73. Bryan Wiederkehr 2:3. 87. Patrick Meyer 3:3. 89. Joel Schöpf 4:3. – Bünz-Maiengrün: Emanuel Carlino, Gian Jurt, Lukas Schaad, Michael Hochstrasser, Gian Schlegel, Alberto André De Jesus Faria, Patrick Meyer, Timon Obi, Tijn Sutmuller, Liam Hyde, Bryan Wiederkehr. – Villmergen: Erfan Zamani, Claudio Soricelli, Matteo Thaler, Flavio Serratore, Colin Graf, Fabio Caruso, Morris Meyer, Dario Cavallaro, Christopher Prischl, Dario Innella, Liridon Rexhepi. – Verwarnungen: 31. Michael Hochstrasser, 46. Erfan Zamani, 54. Flavio Serratore, 84. Burim Gara.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Bünz-Maiengrün 1 - FC Villmergen 2b 4:3, FC Bremgarten 2 - KF Liria 4:6, FC Mutschellen 3 - FC Mellingen 2a 0:1

Tabelle: 1. KF Liria 1 Spiel/3 Punkte (6:4). 2. FC Falke Lupfig 1/3 (5:3), 3. FC Bünz-Maiengrün 1 1/3 (4:3), 4. FC Muri 3 1/3 (2:1), 5. FC Mellingen 2a 1/3 (1:0), 6. FC Merenschwand 1 0/0 (0:0), 7. FC Sarmenstorf 2b 0/0 (0:0), 8. FC Othmarsingen 2 0/0 (0:0), 9. FC Spreitenbach 1b 0/0 (0:0), 10. FC Villmergen 2b 1/0 (3:4), 11. FC Turgi 1b 1/0 (1:2), 12. FC Mutschellen 3 1/0 (0:1), 13. FC Bremgarten 2 1/0 (4:6), 14. FC Niederwil 2 1/0 (3:5).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des AFV.

