4. Liga, Gruppe 3 Bünz-Maiengrün setzt Siegesserie auch gegen Liria fort – Siegesserie von Liria gebrochen Bünz-Maiengrün setzt seine Siegesserie auch gegen Liria fort. Das 3:1 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge. 11.10.2021, 21.23 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Sergio Lüthi, der in der 2. Minute für Bünz-Maiengrün zum 1:0 traf. Matthias Landolt erhöhte in der 67. Minute zur 2:0-Führung für Bünz-Maiengrün. Michael Hochstrasser baute in der 80. Minute die Führung für Bünz-Maiengrün weiter aus (3:0). Es war ein Elfmeter Den Schlussstand stellte Sebastjan Nuhi in der 87. Minute her, als er für Liria auf 1:3 verkürzte.

Bei Liria sah Bleon Murtezi (62.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Gentiar Aslanaj (60.) und Seid Hetemi (80.). Bei Bünz-Maiengrün erhielten Andreas Karrer (62.) und Lukas Geissmann (94.) eine gelbe Karte.

Dass Bünz-Maiengrün viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen elf Spielen hat Bünz-Maiengrün durchschnittlich 2.5 Treffer pro Partie erzielt. Statistisch gesehen hat das Team die sechstbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Liria ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.6 (Rang 7).

Bünz-Maiengrün machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 25 Punkten auf Rang 2. Für Bünz-Maiengrün ist es der dritte Sieg in Serie.

Bünz-Maiengrün spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Othmarsingen 2 (Rang 14). Zu diesem Spiel kommt es am 16. Oktober (17.00 Uhr, Eschenmoos, Dottikon).

Mit der Niederlage rückt Liria in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 24 Punkten neu Platz 4. Liria hat bisher achtmal gewonnen und dreimal verloren.

Liria spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Mellingen 2a (Rang 13). Diese Begegnung findet am 16. Oktober statt (19.00 Uhr, Falkenmatt, Othmarsingen).

Telegramm: FC Bünz-Maiengrün 1 - KF Liria 3:1 (1:0) - Zinsmatten, Hägglingen – Tore: 2. Sergio Lüthi 1:0. 67. Matthias Landolt 2:0. 80. Michael Hochstrasser (Penalty) 3:0.87. Sebastjan Nuhi 3:1. – Bünz-Maiengrün: Emanuel Carlino, Gian Jurt, Michael Hochstrasser, Ibrahim Gözcü, Luca Nauer, Sergio Lüthi, Timon Obi, Patrick Meyer, Joel Schöpf, Bryan Wiederkehr, Matthias Landolt. – Liria: Muhamed Kastrati, Edion Cikaqi, Seid Hetemi, Lirian Shala, Anil Halimi, Bleon Murtezi, Gentiar Aslanaj, Sebastjan Nuhi, Meriton Orana, Besar Hetemi, Amir Haliti. – Verwarnungen: 60. Gentiar Aslanaj, 62. Andreas Karrer, 80. Seid Hetemi, 94. Lukas Geissmann – Ausschluss: 62. Bleon Murtezi.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Bünz-Maiengrün 1 - KF Liria 3:1, FC Turgi 1b - FC Bremgarten 2 4:0, FC Falke Lupfig - FC Mellingen 2a 4:1

Tabelle: 1. FC Villmergen 2b 10 Spiele/25 Punkte (46:20). 2. FC Bünz-Maiengrün 1 11/25 (27:13), 3. FC Muri 3 11/25 (40:13), 4. KF Liria 11/24 (48:29), 5. FC Spreitenbach 1b 11/22 (40:28), 6. FC Falke Lupfig 11/20 (30:20), 7. FC Turgi 1b 11/13 (27:31), 8. FC Merenschwand 1 11/13 (25:33), 9. FC Mutschellen 3 11/12 (25:33), 10. FC Niederwil 2 10/10 (13:34), 11. FC Bremgarten 2 11/10 (24:31), 12. FC Sarmenstorf 2b 11/10 (19:37), 13. FC Mellingen 2a 11/8 (12:23), 14. FC Othmarsingen 2 11/2 (11:42).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.10.2021 21:20 Uhr.

Mehr zum Aargauer Regionalsport:

Regionalfussball: So hoch ist die Impfquote bei den Aargauer Zweitligisten

Regionalfussball: «Wenn nötig, wechsle ich mich ein»: Warum der Gränichen-Trainer seinen Spielerpass reaktiviert hat

Windisch Statt Newcastle: Warum der Sohn von FCZ-Legende Shaun Bartlett in der Fussball-Provinz landet

EHC Olten: Die unfassbare Geschichte des Eliot Antonietti