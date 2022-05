4. Liga, Gruppe 2 - Aufstiegsrunde Bünz-Maiengrün lässt sich von Türkiyemspor kein Bein stellen Bünz-Maiengrün holt gegen Türkiyemspor zuhause einen Favoritensieg: Der Tabellensechste gewinnt am Samstag gegen den Tabellenzwölften 4:1. 07.05.2022, 21.04 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Bünz-Maiengrün: Manuel Tschamper brachte seine Mannschaft in der 20. Minute 1:0 in Führung. Bekir Korucu glich in der 29. Minute für Türkiyemspor aus. Es hiess 1:1. Patrick Meyer schoss Bünz-Maiengrün in der 32. Minute zur 2:1-Führung.

In der 50. Minute baute Mattia Koch den Vorsprung für Bünz-Maiengrün auf zwei Tore aus (3:1). Das letzte Tor der Partie erzielte Manuel Tschamper, der in der 70. Minute die Führung für Bünz-Maiengrün auf 4:1 ausbaute.

Gelbe Karten gab es bei Bünz-Maiengrün für Gian Jurt (40.), Sergio Lüthi (52.) und Manuel Tschamper (60.). Gelbe Karten gab es bei Türkiyemspor für Tufan Bas (66.) und Osman Afsar (73.).

Die Offensive von Bünz-Maiengrün hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 3.6 Mal pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team die viertbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Türkiyemspor kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.9 (Rang 10).

Keine Änderung in der Tabelle für Bünz-Maiengrün: 13 Punkte bedeuten Rang 6. Bünz-Maiengrün hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Bünz-Maiengrün in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Veltheim AG. Diese Begegnung findet am 14. Mai statt (18.00 Uhr, Sportplatz Schachen, Veltheim).

Für Türkiyemspor hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 12. Türkiyemspor hat bisher einmal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Mit dem fünftplatzierten SC Zurzach 1 kriegt es Türkiyemspor als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 15. Mai statt (16.00 Uhr, Sportanlage Schachen Aarau, Aarau).

Telegramm: FC Bünz-Maiengrün 1 - FC Türkiyemspor 1 4:1 (2:1) - Zinsmatten, Hägglingen – Tore: 20. Manuel Tschamper 1:0. 29. Bekir Korucu 1:1. 32. Patrick Meyer 2:1. 50. Mattia Koch 3:1. 70. Manuel Tschamper 4:1. – Bünz-Maiengrün: Emanuel Carlino, Gian Jurt, Michael Hochstrasser, Claude Zürcher, Luca Nauer, Mattia Koch, Timon Obi, Patrick Meyer, Sergio Lüthi, Bryan Wiederkehr, Manuel Tschamper. – Türkiyemspor: Fikret Ugur Emre, Ridvan Bolanyig, Tugay Tugan, Onur Cihan, Firat Benli, Gökhan Ilhan, Koray Sahil, Atakan Baysal, Mazlum Özdemir, Bekir Korucu, Ertugrul Karakelle. – Verwarnungen: 40. Gian Jurt, 52. Sergio Lüthi, 60. Manuel Tschamper, 66. Tufan Bas, 73. Osman Afsar.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2 - Aufstiegsrunde:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

