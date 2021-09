3. Liga, Gruppe 1 Buchs setzt Siegesserie auch gegen Rupperswil fort Buchs setzt seine Siegesserie auch gegen Rupperswil fort. Das 3:1 auswärts am Samstag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Serie. 05.09.2021, 01.25 Uhr

(chm)

Riccardo Neumann eröffnete in der 33. Minute das Skore, als er für Buchs das 1:0 markierte. Jonathan Frey sorgte in der 47. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Buchs. Der Anschlusstreffer für Rupperswil zum 1:2 kam in der 73. Minute. Verantwortlich dafür war Claudio Ott. Mit dem 3:1 für Buchs schoss Jonathan Frey das letzte Tor der Partie.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Buchs sah Dalibor Vasic (65.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Buchs weitere fünf gelbe Karten. Die einzige gelbe Karte bei Rupperswil erhielt: Florian Meier (53.)

Unverändert liegt Buchs nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach fünf Spielen bei 15 Punkten. Buchs feiert mit dem Sieg gegen Rupperswil bereits den fünften Sieg der Saison. Das Team hat zweimal zuhause und dreimal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Für Buchs geht es zuhause gegen FC Erlinsbach 1 (Platz 5) weiter. Die Partie findet am 10. September statt (20.15 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Die Niederlage macht Rupperswil zum neuen Schlusslicht. Nach fünf Spielen hat das Team null Punkte. Das Team verliert damit einen Platz. Rupperswil muss bereits die fünfte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Viermal verlor Rupperswil zuhause und einmal auswärts.

Mit dem viertplatzierten FC Frick 1b kriegt es Rupperswil als nächstes in einem Auswärtsspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 11. September statt (17.00 Uhr, Ebnet, Frick).

Telegramm: FC Rupperswil 1 - FC Buchs 1 1:3 (0:1) - Stockhard Rupperswil, – Tore: 33. Riccardo Neumann 0:1. 47. Jonathan Frey 0:2. 73. Claudio Ott 1:2. 76. Jonathan Frey 1:3. – Rupperswil: Matthias Fankhauser, Remo Bünzli, Gazmend Gjini, Jonathan Vontobel, Josia Lutz, Florian Meier, Manuel Dietiker, Joël Hauser, Lars Schurtenberger, Claudio Ott, Valdrin Dvorani. – Buchs: Martin Turmakoski, Habtom Kiros, Sven Nussbaumer, Manuele Bassi, Khalil Zouaoui, Dalibor Vasic, Bera Akteke, Jens Wüthrich, Jonathan Frey, Morris Igbinedion, Riccardo Neumann. – Verwarnungen: 29. Rafael Singy, 34. Jonathan Frey, 53. Florian Meier, 58. Riccardo Neumann, 69. Morris Igbinedion, 90. Oliviero Bassi – Ausschluss: 65. Dalibor Vasic.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: HNK Adria Aarau - FC Beinwil am See 1 0:0, FC Erlinsbach 1 - FC Rothrist 1 1:2, FC Rupperswil 1 - FC Buchs 1 1:3

Tabelle: 1. FC Buchs 1 5 Spiele/15 Punkte (12:5). 2. FC Entfelden 1 5/15 (21:4), 3. FC Rothrist 1 5/15 (17:2), 4. FC Frick 1b 4/12 (12:6), 5. FC Erlinsbach 1 5/9 (9:10), 6. FC Lenzburg 2 5/9 (11:7), 7. FC Küttigen 2 4/6 (6:8), 8. FC Beinwil am See 1 5/5 (10:10), 9. FC Seon 1 5/4 (11:14), 10. FC Othmarsingen 1 4/3 (7:10), 11. SC Schöftland 2 5/3 (7:16), 12. HNK Adria Aarau 5/1 (2:18), 13. FC Rohr 1 4/0 (3:12), 14. FC Rupperswil 1 5/0 (5:11).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des AFV.

