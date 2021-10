3. Liga, Gruppe 1 Buchs setzt Siegesserie auch gegen Othmarsingen fort Buchs reiht Sieg an Sieg: Gegen Othmarsingen hat das Team am Freitag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 5:2 23.10.2021, 00.23 Uhr

Othmarsingen erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Gezim Zeqiraj ging das Team in der 19. Minute in Führung. In der 23. Minute traf Osman Afsar für Buchs zum 1:1-Ausgleich.

Danach drehte Buchs auf. Das Team schoss ab der 27. Minute noch vier weitere Tore, während Othmarsingen ein Tor gelang (zum 2:3 (42. Minute)). Der Endstand lautete 5:2.

Die Torschützen für Buchs waren: Osman Afsar (2 Treffer), Michael Suter (2 Treffer) und Bera Akteke (1 Treffer). Die Torschützen für Othmarsingen waren: Manuel Bürgisser und Gezim Zeqiraj.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Buchs. Gelbe Karten gab es bei Othmarsingen für Shpejtim Berisha (25.), Dominic Volger (63.) und Jonath Chandramohan (90.).

In der Abwehr gehört Buchs zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.4 Tore pro Partie (Rang 3).

Buchs bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 30 Punkte bedeuten Rang 3. Für Buchs ist es der dritte Sieg in Serie.

Buchs spielt das nächste Spiel nach der Winterpause zuhause gegen FC Seon 1 (Platz 11). Das Spiel findet am 18. März statt (20.15 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Für Othmarsingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 7. Für Othmarsingen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Othmarsingen spielt das nächste Spiel nach der Winterpause auf fremdem Terrain gegen FC Frick 1b (Platz 6). Das Spiel findet am 19. März statt (17.00 Uhr, Ebnet, Frick).

Telegramm: FC Buchs 1 - FC Othmarsingen 1 5:2 (3:2) - Sportanlage Wynenfeld, Buchs – Tore: 19. Gezim Zeqiraj 0:1. 23. Osman Afsar 1:1. 27. Osman Afsar 2:1. 34. Michael Suter 3:1. 42. Manuel Bürgisser (Penalty) 3:2.68. Michael Suter 4:2. 71. Bera Akteke 5:2. – Buchs: Pascal Blank, Samuel Häfeli, Sven Nussbaumer, Rafael Singy, Manuele Bassi, Dalibor Vasic, Jan Bächlin, Jens Wüthrich, Osman Afsar, Lukas Frey, Michael Suter. – Othmarsingen: Leeroy Schlatter, Luka Ilceski, Manuel Bürgisser, Marcel Villiger, Dominic Volger, Hajrullah Murati, Kaliston Thiruchelvam, Nue Dushaj, Shpejtim Berisha, Albert Pjetri, Gezim Zeqiraj. – Verwarnungen: 25. Shpejtim Berisha, 41. Jens Wüthrich, 44. Samuel Häfeli, 63. Lukas Frey, 63. Dominic Volger, 76. Rafael Singy, 90. Jonath Chandramohan.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Lenzburg 2 - FC Rohr 1 7:0, FC Rothrist 1 - FC Seon 1 10:2, FC Buchs 1 - FC Othmarsingen 1 5:2

Tabelle: 1. FC Rothrist 1 13 Spiele/39 Punkte (57:11). 2. FC Entfelden 1 12/33 (45:12), 3. FC Buchs 1 13/30 (30:18), 4. FC Erlinsbach 1 12/21 (25:23), 5. FC Beinwil am See 1 12/20 (23:21), 6. FC Frick 1b 12/18 (23:30), 7. FC Othmarsingen 1 13/18 (34:29), 8. FC Lenzburg 2 13/17 (30:25), 9. FC Rupperswil 1 12/14 (20:20), 10. FC Küttigen 2 12/14 (18:23), 11. FC Seon 1 13/13 (33:42), 12. SC Schöftland 2 12/10 (20:37), 13. HNK Adria Aarau 12/4 (9:42), 14. FC Rohr 1 13/1 (15:49).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.10.2021 00:19 Uhr.

