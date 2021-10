3. Liga, Gruppe 1 Buchs mit drei Punkten auswärts gegen Beinwil am See Buchs behielt im Spiel gegen Beinwil am See am Sonntag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:2. 18.10.2021, 01.25 Uhr

(chm)

Beinwil am See ging zunächst in Führung, als Bruno Merz in der 6. Minute traf. Dann glich aber Rafael Singy (29.) für Buchs aus. Osman Afsar in der 71. Minute und Jonathan Frey in der 75. Minute brachten Buchs sodann 3:1 in Führung. In der Schlussphase kam Beinwil am See noch auf 2:3 heran. Fabian Merz war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 89. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Beinwil am See kassierte vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Buchs für Riccardo Neumann (32.), Sven Nussbaumer (40.) und Rafael Meier (88.).

In der Abwehr gehört Buchs zu den Besten: Total liess das Team 16 Tore in zwölf Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.3 Toren pro Spiel (Rang 3).

Buchs bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 27 Punkte bedeuten Rang 3. Für Buchs ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Buchs geht es in einem Heimspiel gegen FC Othmarsingen 1 (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am Freitag (22. Oktober) statt (20.15 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Für Beinwil am See hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 20 Punkten auf Rang 4. Beinwil am See hat bisher sechsmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Beinwil am See geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Frick 1b (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am 23. Oktober statt (19.15 Uhr, Ebnet, Frick).

Telegramm: FC Beinwil am See 1 - FC Buchs 1 2:3 (1:1) - Strandbad, Beinwil am See – Tore: 6. Bruno Merz 1:0. 29. Rafael Singy 1:1. 71. Osman Afsar 1:2. 75. Jonathan Frey 1:3. 89. Fabian Merz 2:3. – Beinwil am See: Lukas Kalt, Raffael Lauber, Michael Schwab, Senaid Keranovic, Joel Vögeli, Arlind Zukaj, Fabian Merz, Ardian Zukaj, Brendon Samadraxha, Bruno Merz, Alain Baumann. – Buchs: Pascal Blank, Samuel Häfeli, Sven Nussbaumer, Rafael Singy, Manuele Bassi, Dalibor Vasic, Ismael Liuzzi, Bera Akteke, Osman Afsar, Jonathan Frey, Riccardo Neumann. – Verwarnungen: 12. Alain Baumann, 32. Riccardo Neumann, 34. Joel Vögeli, 40. Ardian Zukaj, 40. Sven Nussbaumer, 69. Senaid Keranovic, 88. Rafael Meier.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Othmarsingen 1 - FC Rothrist 1 1:4, FC Beinwil am See 1 - FC Buchs 1 2:3

Tabelle: 1. FC Rothrist 1 12 Spiele/36 Punkte (47:9). 2. FC Entfelden 1 12/33 (45:12), 3. FC Buchs 1 12/27 (25:16), 4. FC Beinwil am See 1 12/20 (23:21), 5. FC Erlinsbach 1 11/18 (20:22), 6. FC Frick 1b 12/18 (23:30), 7. FC Othmarsingen 1 12/18 (32:24), 8. FC Lenzburg 2 12/14 (23:25), 9. FC Rupperswil 1 12/14 (20:20), 10. FC Küttigen 2 12/14 (18:23), 11. FC Seon 1 12/13 (31:32), 12. SC Schöftland 2 12/10 (20:37), 13. HNK Adria Aarau 12/4 (9:42), 14. FC Rohr 1 11/1 (14:37).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 18.10.2021 01:21 Uhr.

