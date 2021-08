3. Liga, Gruppe 1 Buchs mit Auswärtserfolg bei Seon zum Auftakt Im ersten Spiel der neuen Saison gewinnt Buchs auswärts gegen Seon 3:2. 17.08.2021, 00.13 Uhr

(chm)

Seon ging zunächst in Führung, als Roger Suter in der 20. Minute traf. Dann glich aber Morris Igbinedion (26.) für Buchs aus. Luca Aebli in der 33. Minute und Osman Afsar in der 52. Minute brachten Buchs sodann 3:1 in Führung. David Walti brachte Seon in der 56. Minute auf ein Tor heran. Das 2:3 blieb aber der Schlussstand.

Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Seon. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Buchs, Ismael Liuzzi (90.) kassierte sie.

In der Tabelle steht Buchs nach dem ersten Spiel auf Rang 1. Das nächste Spiel trägt Buchs in einem Heimspiel gegen das stark gestartete Team FC Rohr 1 aus. Das Spiel findet am 20. August statt (20.15 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

In der Tabelle steht Seon nach dem ersten Spiel auf Rang 14. Das nächste Spiel trägt Seon auf fremdem Terrain gegen das stark gestartete Team FC Frick 1b aus. Diese Begegnung findet am 21. August statt (19.15 Uhr, Ebnet, Frick).

Telegramm: FC Seon 1 - FC Buchs 1 2:3 (1:2) - Zelgli, Seon – Tore: 20. Roger Suter 1:0. 26. Morris Igbinedion 1:1. 33. Luca Aebli 1:2. 52. Osman Afsar 1:3. 56. David Walti 2:3. – Seon: Gianluca Coppola, David Hofer, Branko Batinic, Davide Serratore, Shukri Mustafi, Manuel Keller, Ahmad Faqirzade, Matthias Kokontis, Mirza Hodzic, Roger Suter, David Walti. – Buchs: Pascal Blank, Habtom Kiros, Rafael Singy, Damiano Arturi, Khalil Zouaoui, Luca Aebli, Lukas Frey, Jens Wüthrich, Morris Igbinedion, Michael Suter, Osman Afsar. – Verwarnungen: 63. Davide Serratore, 70. Shukri Mustafi, 85. Matheus Vercillo Cardoso, 90. Ismael Liuzzi, 91. Gianluca Coppola.

Tabelle: 1. FC Buchs 1 1 Spiel/3 Punkte (3:2). 2. FC Frick 1b 0/0 (0:0), 3. FC Rohr 1 0/0 (0:0), 4. HNK Adria Aarau 0/0 (0:0), 5. FC Entfelden 1 0/0 (0:0), 6. FC Rothrist 1 0/0 (0:0), 7. SC Schöftland 2 0/0 (0:0), 8. FC Beinwil am See 1 0/0 (0:0), 9. FC Rupperswil 1 0/0 (0:0), 10. FC Othmarsingen 1 0/0 (0:0), 11. FC Erlinsbach 1 0/0 (0:0), 12. FC Lenzburg 2 0/0 (0:0), 13. FC Küttigen 2 0/0 (0:0), 14. FC Seon 1 1/0 (2:3).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des AFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.08.2021 00:10 Uhr.