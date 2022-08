3. Liga, Gruppe 1 Buchs holt sich die ersten drei Punkte gegen Beinwil am See Buchs siegt zuhause 4:2 gegen Beinwil am See im zweiten Spiel der Saison. 20.08.2022, 11.13 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Loris Cataldo, der in der 17. Minute für Buchs zum 1:0 traf. Acht Minuten dauerte es, ehe Loris Cataldo erneut erfolgreich war. Er traf in der 25. Minute zum 2:0 für Buchs. Buchs erhöhte in der 34. Minute seine Führung durch Riccardo Neumann weiter auf 3:0.

Buchs erhöhte in der 67. Minute seine Führung durch Joël Mathys weiter auf 4:0. In der 68. Minute verkleinerte Alain Baumann den Rückstand von Beinwil am See auf 1:4. Den Schlussstand stellte Joel Insaurralde in der 83. Minute her, als er für Beinwil am See auf 2:4 verkürzte.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Tabelle steht Buchs nach dem zweiten Spiel auf Rang 8. Im nächsten Spiel kriegt es Buchs auf fremdem Terrain mit seinem Tabellennachbarn SC Schöftland 2 (Platz 9) zu tun. Die Partie findet am 28. August statt (10.30 Uhr, Sportanlage Rütimatten, Schöftland).

Beinwil am See liegt nach Spiel 2 auf Rang 14. Mit dem sechstplatzierten FC Niederlenz kriegt es Beinwil am See als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 26. August statt (20.15 Uhr, Strandbad, Beinwil am See).

Telegramm: FC Buchs - FC Beinwil am See 4:2 (3:0) - Sportanlage Wynenfeld, Buchs – Tore: 17. Loris Cataldo 1:0. 25. Loris Cataldo 2:0. 34. Riccardo Neumann 3:0. 67. Joël Mathys 4:0. 68. Alain Baumann 4:1. 83. Joel Insaurralde 4:2. – Buchs: Rajko Abadzic, Ismael Liuzzi, Dalibor Vasic, Marc Grütter, Joël Mathys, Luka Vuleta, Bera Akteke, Riccardo Neumann, Jonathan Frey, Laris Mrkaljevic, Loris Cataldo. – Beinwil am See: Leeroy Schlatter, Dario Holliger, Philip Amrein, Gabriel Jukic, Noah Speck, Dardan Sadrijaj, Diogo Calixto Antunes, Sertan Kanik, Omer Jasari, Matteo Pitzalis, Joel Insaurralde. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

