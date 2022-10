3. Liga, Gruppe 1 Buchs gewinnt deutlich gegen Gontenschwil Buchs gewinnt am Freitag zuhause gegen Gontenschwil 5:0. 10.10.2022, 02.35 Uhr

(chm)

In der 20. Minute war es an Riccardo Neumann, Buchs 1:0 in Führung zu bringen. Mit seinem Tor in der 35. Minute brachte Rafed Bayazi Buchs mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Buchs erhöhte in der 51. Minute seine Führung durch Jonathan Frey weiter auf 3:0.

Buchs erhöhte in der 68. Minute seine Führung durch Rafed Bayazi weiter auf 4:0. Das letzte Tor der Partie erzielte Loris Cataldo, der in der 86. Minute die Führung für Buchs auf 5:0 ausbaute.

Bei Gontenschwil erhielten Claudio Schüttel (25.), Dominic Pingiotti (34.) und Abdullah Naserizadeh (42.) eine gelbe Karte. Bei Buchs erhielten Habtom Kiros (42.) und Michael Van Den Broeck (55.) eine gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Buchs den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.7 Mal pro Partie.

Buchs machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 16 Punkten auf Rang 5. Buchs hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Buchs auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Othmarsingen. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (11. Oktober) (20.15 Uhr, Falkenmatt, Othmarsingen).

Mit der Niederlage rückt Gontenschwil in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit elf Punkten neu Platz 10. Für Gontenschwil war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Gontenschwil geht es in einem Heimspiel gegen FC Entfelden (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am Dienstag (11. Oktober) statt (20.15 Uhr, PAMO Neumättli, Gontenschwil).

Telegramm: FC Buchs - FC Gontenschwil 5:0 (2:0) - Sportanlage Wynenfeld, Buchs – Tore: 20. Riccardo Neumann 1:0. 35. Rafed Bayazi 2:0. 51. Jonathan Frey 3:0. 68. Rafed Bayazi 4:0. 86. Loris Cataldo 5:0. – Buchs: Rajko Abadzic, Luca Aebli, Rafael Singy, Sven Nussbaumer, Joël Mathys, Habtom Kiros, Luka Vuleta, Loris Cataldo, Riccardo Neumann, Jonathan Frey, Rafed Bayazi. – Gontenschwil: Michael Hochuli, Tobias Bucher, Claudio Schüttel, Dominic Pingiotti, Simon Hirt, Dario Di Donato, Arian Dzemaili, Roman Holenstein, Abdullah Naserizadeh, Orhan Hadzic, Michael Von Gunten. – Verwarnungen: 25. Claudio Schüttel, 34. Dominic Pingiotti, 42. Abdullah Naserizadeh, 42. Habtom Kiros, 55. Michael Van Den Broeck.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Tabelle

