3. Liga, Gruppe 1 Bruno Merz führt Beinwil am See mit vier Toren zum Sieg gegen Adria Aarau Beinwil am See siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Adria Aarau: Der Tabellenfünfte siegt zuhause 13:1 gegen den Tabellen-13. 15.04.2022, 17.55 Uhr

Schon früh setzte Beinwil am See dem Spiel den Stempel auf. Das erste Tor fiel in der 4. Minute, bis zum Halbzeitpfiff stand es bereits 8:0 für den späteren Sieger. In der zweiten Halbzeit erhöhte Beinwil am See noch auf 13:1.

Adria Aarau war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 77. Minute zum zwischenzeitlichen 1:11.

Matchwinner für Beinwil am See war Bruno Merz, der gleich viermal traf. Die weiteren Torschützen für Beinwil am See waren: Sertan Kanik (3 Treffer), Matteo Pitzalis (2 Treffer), Ardian Zukaj (2 Treffer), Tim Fessler (1 Treffer) und Alain Baumann (1 Treffe.) einziger Torschütze für Adria Aarau war: Igor Brkic (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Mirel Mujakovic von Adria Aarau erhielt in der 42. Minute die gelbe Karte.

Beinwil am See hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 49 Tore in 17 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.9 Toren pro Match.

Zahlreiche Gegentore sind für Adria Aarau ein relativ häufiges Phänomen. Die total 67 Gegentore in 17 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.7 Toren pro Match (Rang 13).

Keine Änderung in der Tabelle für Beinwil am See: Mit 29 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Beinwil am See hat bisher neunmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Beinwil am See daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte FC Seon 1. Die Partie findet am Dienstag (19. April) statt (20.00 Uhr, Strandbad, Beinwil am See).

Für Adria Aarau hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 13. Adria Aarau hat bisher zweimal gewonnen, 14mal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Adria Aarau geht es in einem Heimspiel gegen FC Othmarsingen 1 (Platz 8) weiter. Das Spiel findet am 23. April statt (18.00 Uhr, Sportplatz Winkel, Rohr).

Telegramm: FC Beinwil am See 1 - HNK Adria Aarau 13:1 (8:0) - Strandbad, Beinwil am See – Tore: 4. Bruno Merz 1:0. 6. Matteo Pitzalis 2:0. 15. Matteo Pitzalis 3:0. 25. Sertan Kanik 4:0. 26. Bruno Merz 5:0. 30. Tim Fessler 6:0. 41. Bruno Merz 7:0. 44. Sertan Kanik 8:0. 47. Sertan Kanik 9:0. 53. Alain Baumann 10:0. 70. Bruno Merz 11:0. 77. Igor Brkic 11:1. 81. Ardian Zukaj 12:1. 85. Ardian Zukaj 13:1. – Beinwil am See: Lukas Kalt, Raffael Lauber, Nicola Briner, Fabian Merz, Dario Holliger, Ardian Zukaj, Tim Fessler, Sertan Kanik, Bruno Merz, Matteo Pitzalis, Alain Baumann. – Adria Aarau: Marko Uletic, Ivan Zeravico, Merfid Mujakovic, Albert Turcin, Mato Maric, Ilija Martic, Mirel Mujakovic, Franjo Ancic, Kristijan Latic, Anto Simic, Igor Brkic. – Verwarnungen: 42. Mirel Mujakovic.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.04.2022 17:52 Uhr.