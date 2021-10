2. Liga AFV Brugg setzt Siegesserie auch gegen Schönenwerd-Niedergösgen fort Brugg setzt seine Siegesserie auch gegen Schönenwerd-Niedergösgen fort. Das 4:1 zuhause am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge. 10.10.2021, 19.38 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Brugg: Elias Grillo brachte seine Mannschaft in der 9. Minute 1:0 in Führung. Sven Schönenberger sorgte in der 15. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Brugg. Jonas Hunkeler sorgte in der 30. Minute für Schönenwerd-Niedergösgen für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Brugg stellte Vlerson Veseli in Minute 54 her. Das letzte Tor der Partie erzielte Sven Schönenberger, der in der 91. Minute die Führung für Brugg auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Noël Hottinger von Brugg erhielt in der 75. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Brugg zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.5 Tore pro Partie (Rang 3).

Brugg machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 23 Punkten auf Rang 2. Brugg hat bisher siebenmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Brugg auswärts mit FC Niederwil (Rang 15) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 16. Oktober statt (17.30 Uhr, Riedmatt, Niederwil).

Nach der Niederlage büsst Schönenwerd-Niedergösgen zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 20 Punkten auf Rang 5. Schönenwerd-Niedergösgen hat bisher sechsmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Schönenwerd-Niedergösgen zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 16.-platzierte FC Gränichen. Zu diesem Spiel kommt es am 16. Oktober (17.30 Uhr, Inseli, Niedergösgen).

Telegramm: FC Brugg - FC Schönenwerd-Niedergösgen 4:1 (2:1) - Stadion Au, Brugg – Tore: 9. Elias Grillo 1:0. 15. Sven Schönenberger 2:0. 30. Jonas Hunkeler 2:1. 54. Vlerson Veseli 3:1. 91. Sven Schönenberger 4:1. – Brugg: Raphael Büttikofer, Pascal Schuler, Lars Schwarz, Rico Schönenberger, Jonas Schmidt, Noël Hottinger, Christoph Baumgartner, Sven Schönenberger, Yanis Ouslama, Elias Grillo, Vlerson Veseli. – Schönenwerd-Niedergö: Edin Ibrisimovic, Raphael Malundama, Luca Liloia, Samuel Huber, Jennys Hügi, Jonas Hunkeler, Stephane Malundama, Angelo Petralito, Simon Bürge, Robbie von Felten, Alessandro Grimaldi. – Verwarnungen: 75. Noël Hottinger.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga AFV: FC Lenzburg - FC Kölliken 3:0, FC Menzo Reinach - FC Windisch 2:6, FC Gränichen - FC Gontenschwil 0:2, FC Brugg - FC Schönenwerd-Niedergösgen 4:1, FC Küttigen - FC Wettingen 1:4

Tabelle: 1. FC Sarmenstorf 10 Spiele/24 Punkte (30:10). 2. FC Brugg 11/23 (23:16), 3. FC Suhr 10/22 (26:15), 4. FC Windisch 11/22 (29:16), 5. FC Schönenwerd-Niedergösgen 11/20 (25:21), 6. FC Wohlen 2 11/20 (22:18), 7. FC Lenzburg 11/17 (19:15), 8. FC Menzo Reinach 11/16 (21:25), 9. FC Oftringen 10/15 (28:24), 10. FC Fislisbach 11/14 (23:21), 11. FC Wettingen 11/13 (28:23), 12. FC Kölliken 11/10 (21:36), 13. FC Gontenschwil 11/8 (17:29), 14. FC Küttigen 11/8 (22:29), 15. FC Niederwil 10/5 (13:29), 16. FC Gränichen 11/5 (10:30).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga AFV finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.10.2021 19:36 Uhr.

