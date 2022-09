4. Liga, Gruppe 4 Brugg setzt Siegesserie auch gegen Schinznach Bad fort Brugg setzt seine Siegesserie auch gegen Schinznach Bad fort. Das 5:0 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie. 18.09.2022, 20.33 Uhr

(chm)

Rinhard Dushaj brachte Brugg 1:0 in Führung (23. Minute). Rinhard Dushaj war es auch, der in der 50. Minute Brugg weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 2:0. Brugg erhöhte in der 89. Minute seine Führung durch Redon Maliqi weiter auf 3:0.

Besar Hetemi baute in der 91. Minute die Führung für Brugg weiter aus (4:0). Drei Minuten dauerte es, ehe Besar Hetemi erneut erfolgreich war. Er traf in der 94. Minute zum 5:0 für Brugg.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Schinznach Bad für Antonio Bujchevski (45.) und Kiruththish Uthayanan (87.). Eine Verwarnung gab es für Brugg, nämlich für Rilind Cikaqi (45.).

In seiner Gruppe hat Brugg den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 3.7 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach sieben Spielen, in denen die Offensive 26 Tore erzielte. In der Abwehr ist Brugg sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.4 (Rang 1).

Zahlreiche Gegentore sind für Schinznach Bad ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 3.6 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach sieben Spielen, in denen die Defensive 25 Tore hinnehmen musste (Rang 13).

Brugg bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 15 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Brugg hat bisher fünfmal gewonnen und zweimal verloren.

Für Brugg geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Döttingen (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 24. September statt (18.00 Uhr, Aarebrücke, Kleindöttingen).

Mit der Niederlage rückt Schinznach Bad in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit fünf Punkten neu Platz 12. Für Schinznach Bad ist es bereits die vierte Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Schinznach Bad gingen unentschieden aus. Schinznach Bad verlor zudem erstmals zuhause.

Schinznach Bad spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Wettingen 2 (Platz 8). Zu diesem Spiel kommt es am 24. September (19.00 Uhr, Sportplatz Schachen, Schinznach).

Telegramm: FC Brugg 2 - FC Schinznach Bad 5:0 (1:0) - Stadion Au, Brugg – Tore: 23. Rinhard Dushaj 1:0. 50. Rinhard Dushaj 2:0. 89. Redon Maliqi 3:0. 91. Besar Hetemi 4:0. 94. Besar Hetemi 5:0. – Brugg: Fabian Müller, Rilind Cikaqi, Luan Cerimi, Filip Petrovic, Joel Meyer, Kristijan Drobnjak, Redon Maliqi, Vladimir Videnovic, Joel Strebel, Rinhard Dushaj, Arbnor Qerimaj. – Schinznach Bad: Kenan Mulic, Hristijan Kukeski, Dzenis Hajrovic, Fabio Rondinelli, Kiruththish Uthayanan, Nemanja Ristic, Argjend Guraziu, Ognen Lazarov, Giuseppe Ambrosio, Mario Patrone, Antonio Bujchevski. – Verwarnungen: 45. Rilind Cikaqi, 45. Antonio Bujchevski, 87. Kiruththish Uthayanan.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Datenstand: 18.09.2022 18:27 Uhr.

