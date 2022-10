2. Liga AFV Brugg mit Sieg gegen Oftringen – Pascal Schuler trifft zum Sieg Brugg gewinnt am Samstag zuhause gegen Oftringen 2:1. 29.10.2022, 23.10 Uhr

Zunächst musste Brugg einen Rückstand hinnehmen: In der 26. Minute traf Fulvio Catricala für Oftringen zum 1:0. Durch zwei Tore innerhalb von elf Minuten schaffte Brugg aber die Wende. Bleon Murtezi schoss in der 46. Minute den Ausgleich, in der 57. Minute erzielte Pascal Schuler den Siegtreffer.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Brugg erhielten Christoph Baumgartner (40.), Bleon Murtezi (60.) und Fabio Berz (62.) eine gelbe Karte. Bei Oftringen erhielten Luca Costa Baiao (34.), Fulvio Catricala (39.) und Mattia Marino (62.) eine gelbe Karte.

Die Tabellensituation hat sich für Brugg nicht verändert. Das Team liegt mit zwölf Punkten auf Rang 11. Brugg hat bisher dreimal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt. Brugg siegte zudem erstmals auswärts.

Brugg spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Baden 1897 2 (Platz 9). Diese Begegnung findet am 24. März statt (20.15 Uhr, Stadion ESP, Baden).

Für Oftringen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 12. Für Oftringen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Mit dem viertplatzierten FC Schönenwerd-Niedergösgen kriegt es Oftringen als nächstes daheim mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 25. März statt (18.00 Uhr, Im Feld, Oftringen).

Telegramm: FC Brugg - FC Oftringen 2:1 (0:1) - Stadion Au, Brugg – Tore: 26. Fulvio Catricala 0:1. 46. Bleon Murtezi 1:1. 57. Pascal Schuler 2:1. – Brugg: Raphael Büttikofer, Cédric Zürcher, Rico Schönenberger, Pascal Schuler, Christoph Baumgartner, Robin Vogel, Fabio Berz, Yanis Ouslama, Jonas Schmidt, Elias Grillo, Malsor Osmani. – Oftringen: Nikola Tegeltija, Kevin Müller, Pascal Wälti, Dejan Skopljak, Alessio Murabito, Mattia Marino, Raffaele Roca, Luca Costa Baiao, Dario Pizzolante, Marc Leuppi, Fulvio Catricala. – Verwarnungen: 34. Luca Costa Baiao, 39. Fulvio Catricala, 40. Christoph Baumgartner, 60. Bleon Murtezi, 62. Fabio Berz, 62. Mattia Marino.

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

