4. Liga, Gruppe 4 Brugg mit Auswärtserfolg bei Leibstadt im Auftaktspiel – Blend Mahalla mit drei Toren Brugg siegt auswärts gegen Leibstadt: Zum Saisonauftakt gab es ein 4:2. 15.08.2022, 02.00 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Blend Mahalla für Brugg. In der 21. Minute traf er zum 1:0. Der Ausgleich für Leibstadt fiel in der 25. Minute (Besnik Golaj). Blend Mahalla traf in der 34. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Brugg.

Mit einem weiteren Tor sorgte Blend Mahalla in der 54. Minute für das 3:1 für Brugg. Der Anschlusstreffer für Leibstadt zum 2:3 kam in der 62. Minute. Verantwortlich dafür war Besnik Golaj. In der 84. Minute schoss Rinhard Dushaj Brugg mittels Elfmeter zur 4:2-Führung.

Bei Brugg sah Seid Hetemi (71.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Seid Hetemi (62.) und Sead Hetemi (72.). Eine Verwarnung gab es für Leibstadt, nämlich für Remo Di Marco (73.).

In der Tabelle steht Brugg nach dem ersten Spiel auf Rang 1. Brugg spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen SV Würenlos (Platz 5). Zu diesem Spiel kommt es am 20. August (18.00 Uhr, Tägerhard, Würenlos).

Leibstadt liegt nach Spiel 1 auf Rang 14. Leibstadt trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf FC Wettingen 2 (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 19. August statt (20.15 Uhr, Stadion Altenburg, Wettingen).

Telegramm: FC Leibstadt - FC Brugg 2 2:4 (1:2) - Schlossfeld, Leibstadt – Tore: 21. Blend Mahalla 0:1. 25. Besnik Golaj 1:1. 34. Blend Mahalla 1:2. 54. Blend Mahalla 1:3. 62. Besnik Golaj 2:3. 84. Rinhard Dushaj (Penalty) 2:4. – Leibstadt: Gabriel Betschmann, Argjent Berisha, Blerim Binakaj, Shqipdon Ramadani, Blendi Haxha, Remo Di Marco, Besnik Golaj, Altin Musliu, Blendi Ramadani, Arlind Shala, Egzon Morina. – Brugg: Fabian Müller, Joel Meyer, Luan Cerimi, Filip Petrovic, Rolandas Ivanauskas, Rinhard Dushaj, Joel Strebel, Besar Hetemi, Dominik Pieren, Redon Maliqi, Blend Mahalla. – Verwarnungen: 62. Seid Hetemi, 72. Sead Hetemi, 73. Remo Di Marco – Ausschluss: 71. Seid Hetemi.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.08.2022 01:57 Uhr.