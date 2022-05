Frauen 3. Liga Brugg holt sich drei Punkte gegen Wohlen – Corinne Stäuble entscheidet Spiel Sieg für Brugg: Gegen Wohlen gewinnt das Team am Sonntag zuhause 2:1. 02.05.2022, 08.02 Uhr

Der Siegtreffer für Brugg gelang Corinne Stäuble in der 73. Minute. In der 17. Minute hatte Corinne Stäuble Brugg in Führung gebracht. Der Ausgleich für Wohlen fiel in der 61. Minute durch Sara Garcia de Pablos.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In seiner Gruppe hat Brugg den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Das Team schiesst im Schnitt 2.5 Tore pro Partie.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Brugg. Mit 22 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Brugg hat bisher fünfmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Brugg in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn SC Seengen (Platz 4) zu tun. Das Spiel findet am Mittwoch (4. Mai) statt (20.15 Uhr, Stadion Au, Brugg).

Für Wohlen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 30 Punkten auf Rang 2. Nach zwei Siegen in Serie verliert Wohlen erstmals wieder.

Für Wohlen geht es auswärts gegen FC Muri (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am 8. Mai statt (13.00 Uhr, Brühl, Muri AG).

Telegramm: FC Brugg - FC Wohlen 1 2:1 (1:0) - Stadion Au, Brugg – Tore: 17. Corinne Stäuble 1:0. 61. Sara Garcia de Pablos (Penalty) 1:1.73. Corinne Stäuble 2:1. – Brugg: Samira Wicker, Shana Caroti, Joelle Rieder, Andrea Schmocker, Julia Schneider, Mirjam Frey, Coralie Spätig, Nadja Lüssi, Rachael Marie Colldeweih, Corinne Stäuble, Daria Hofer. – Wohlen: Lara Bachmann, Nuria Ambrozzo, Jessica Acklin, Devi Venema, Meret Stauber, Sara Garcia de Pablos, Vesa Ahmetaj, Maureen Füglistaler, Meryl Blanc, Andrea Markovic, Sandy Steinmann. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

