4. Liga, Gruppe 4 Brugg gewinnt klar gegen Fislisbach Brugg behielt im Spiel gegen Fislisbach am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:1. 03.09.2022, 23.33 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Blend Mahalla für Brugg. In der 11. Minute traf er zum 1:0. Mit seinem Tor in der 27. Minute brachte Vladimir Videnovic Brugg mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Dank dem Treffer von Noah Stucki (39.) reduzierte sich der Rückstand für Fislisbach auf ein Tor (1:2).

Arbnor Qerimaj erhöhte in der 55. Minute zur 3:1-Führung für Brugg. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Blend Mahalla in der 59. Minute, als er für Brugg zum 4:1 traf.

Bei Fislisbach erhielten David Halter (68.), Djordje Dasic (81.) und David Strebel (88.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Brugg erhielt: Vladimir Videnovic (91.)

Brugg verbessert sich in der Tabelle von Rang 10 auf 7. Das Team hat sechs Punkte. Brugg hat bisher zweimal gewonnen und zweimal verloren.

Brugg spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Frick 3 (Platz 10). Diese Begegnung findet am Mittwoch (7. September) statt (20.00 Uhr, Stadion Au, Brugg).

Fislisbach rutscht in der Tabelle von Rang 13 auf 14. Das Team hat einen Punkt. Fislisbach hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Drei Spiele gingen verloren.

Für Fislisbach geht es auswärts gegen FC Wettingen 2 (Platz 11) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (6. September) (20.00 Uhr, Stadion Altenburg, Wettingen).

Telegramm: FC Fislisbach 2 - FC Brugg 2 1:4 (1:2) - Esp, Fislisbach – Tore: 11. Blend Mahalla 0:1. 27. Vladimir Videnovic 0:2. 39. Noah Stucki 1:2. 55. Arbnor Qerimaj 1:3. 59. Blend Mahalla 1:4. – Fislisbach: Marco Mäder, Raphael Schmid, Pablo Giannini, Antoine Pommerell, Noah Policke, Noah Stucki, Lucien Würsch, David Hansmann, Christian Metral, Benjamin Christen, Djordje Dasic. – Brugg: Flurin Bruppacher, Joel Meyer, Liridon Iseni, Filip Petrovic, Luan Cerimi, Franz Gabriel, Vladimir Videnovic, Blend Mahalla, Rinhard Dushaj, Joel Strebel, Arbnor Qerimaj. – Verwarnungen: 68. David Halter, 81. Djordje Dasic, 88. David Strebel, 91. Vladimir Videnovic.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.09.2022 23:30 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.