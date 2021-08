Frauen 3. Liga Brugg gewinnt deutlich gegen Erlinsbach Sieg für Brugg: Gegen Erlinsbach gewinnt das Team am Samstag auswärts 5:0. 17.08.2021, 09.33 Uhr

(chm)

In der 3. Minute war es an Nadja Lüssi, Brugg 1:0 in Führung zu bringen. Brugg baute die Führung in der 16. Minute (Julia Bahnan) weiter aus (2:0). Corinne Stäuble baute in der 20. Minute die Führung für Brugg weiter aus (3:0).

Tabea Schneider baute in der 40. Minute die Führung für Brugg weiter aus (4:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Corinne Stäuble, die in der 43. Minute die Führung für Brugg auf 5:0 ausbaute.

Brugg hat bisher immer gewonnen, nämlich einmal. Brugg spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Turgi (Platz 10). Diese Begegnung findet am 21. August statt (19.00 Uhr, Stadion Au, Brugg).

Erlinsbach trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Lenzburg (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 21. August statt (20.00 Uhr, Sportplatz Breite, Niedererlinsbach).

Telegramm: FC Erlinsbach 2 - FC Brugg 0:5 (0:5) - Sportplatz Breite, Niedererlinsbach – Tore: 3. Nadja Lüssi 0:1. 16. Julia Bahnan 0:2. 20. Corinne Stäuble 0:3. 40. Tabea Schneider 0:4. 43. Corinne Stäuble 0:5. – Erlinsbach: Flavia Schär, Linda Estermann, Luana Gebert, Kathrin Troxler, Sara Zinniker, Linda Berner, Leina Wehrli, Sofia Redgewell, Annsophie Wyder, Nadine Hunziker, Eline Kalan. – Brugg: Samira Wicker, Andrea Schmocker, Yasmin Nakbi, Julia Bahnan, Livia Haldimann, Kelly Liu, Sheryl Nochuli, Rachael Marie Colldeweih, Nadja Lüssi, Corinne Stäuble, Fitore Shabani. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga: SC Seengen - FC Turgi 5:0, FC Lenzburg - FC Fislisbach 2:5, FC Erlinsbach 2 - FC Brugg 0:5

Tabelle: 1. SC Seengen 1 Spiel/3 Punkte (5:0). 2. FC Fislisbach 1/3 (5:2), 3. FC Wohlen 1 0/0 (0:0), 4. FC Mutschellen 0/0 (0:0), 5. FC Brugg 0/0 (0:0), 6. FC Muri 0/0 (0:0), 7. FC Beinwil am See 0/0 (0:0), 8. FC Erlinsbach 2 0/0 (0:0), 9. FC Lenzburg 1/0 (2:5), 10. FC Turgi 1/0 (0:5).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga finden Sie auf der Website des AFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.08.2021 09:30 Uhr.