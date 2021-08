2. Liga AFV Brugg bezwingt im ersten Spiel auswärts Menzo Reinach Brugg bezwingt im ersten Spiel der neuen Saison Menzo Reinach auswärts mit 4:2 17.08.2021, 00.13 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Brugg: Sven Schönenberger brachte seine Mannschaft in der 29. Minute 1:0 in Führung. Das Eigentor von Avni Hasanramaj (48. Minute) bedeutete die 2:0-Führung für Brugg. Die 50. Minute brachte für Menzo Reinach den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Kastriot Hasanramaj.

Brugg baute die Führung in der 51. Minute (Fabio Berz) weiter aus (3:1). Per Penalty traf Valter Bekaj in der 78. Minute für Menzo Reinach zum Anschlusstreffer (2:.) in der 79. Minute erhöhte Malsor Osmani auf 4:2 für Brugg.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Menzo Reinach für Oruc Teke (89.) und Valter Bekaj (90.). Eine Verwarnung gab es für Brugg, nämlich für Stefan Jovanovic (50.).

Nach dem ersten Spiel steht Brugg auf dem sechsten Rang. Für Brugg geht es zuhause gegen FC Küttigen weiter. Diese Begegnung findet am 21. August statt (18.00 Uhr, Stadion Au, Brugg).

In der Tabelle steht Menzo Reinach nach dem ersten Spiel auf Rang 10. Für Menzo Reinach geht es auswärts gegen FC Gränichen weiter. Diese Begegnung findet am 21. August statt (19.00 Uhr, ZehnderMatte, Gränichen).

Telegramm: FC Menzo Reinach - FC Brugg 2:4 (0:1) - Fluckmatt, Menziken AG – Tore: 29. Sven Schönenberger 0:1. 48. Eigentor (Avni Hasanramaj) 0:2.50. Kastriot Hasanramaj 1:2. 51. Fabio Berz 1:3. 78. Valter Bekaj (Penalty) 2:3.79. Malsor Osmani 2:4. – Menzo Reinach: Tobias Hediger, Jan Dätwyler, Avni Hasanramaj, Florin Hasanaj, Dario Bucher, Altin Gashi, Katip Jusufi, Burim Hasanramaj, Oruc Teke, Fatjan Lokaj, Kastriot Hasanramaj. – Brugg: Raphael Büttikofer, Stefan Jovanovic, Domenique Thiel, Christoph Baumgartner, Jonas Schmidt, Yanis Ouslama, Sven Schönenberger, Fabio Berz, Robin Vogel, Malsor Osmani, Vlerson Veseli. – Verwarnungen: 50. Stefan Jovanovic, 89. Oruc Teke, 90. Valter Bekaj.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga AFV: FC Wettingen - FC Gränichen 3:0, FC Niederwil - FC Gontenschwil 0:3, FC Küttigen - FC Oftringen 1:3, FC Menzo Reinach - FC Brugg 2:4, FC Fislisbach - FC Lenzburg 4:1, FC Sarmenstorf - FC Kölliken 6:1

Tabelle: 1. FC Suhr 1 Spiel/3 Punkte (6:0). 2. FC Sarmenstorf 1/3 (6:1), 3. FC Fislisbach 1/3 (4:1), 4. FC Wettingen 1/3 (3:0), 5. FC Gontenschwil 1/3 (3:0), 6. FC Brugg 1/3 (4:2), 7. FC Oftringen 1/3 (3:1), 8. FC Windisch 1/1 (1:1), 9. FC Schönenwerd-Niedergösgen 1/1 (1:1), 10. FC Menzo Reinach 1/0 (2:4), 11. FC Küttigen 1/0 (1:3), 12. FC Lenzburg 1/0 (1:4), 13. FC Niederwil 1/0 (0:3), 14. FC Gränichen 1/0 (0:3), 15. FC Kölliken 1/0 (1:6), 16. FC Wohlen 2 1/0 (0:6).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga AFV finden Sie auf der Website des AFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.08.2021 00:10 Uhr.