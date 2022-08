3. Liga, Gruppe 2 Bremgarten siegt gegen Tägerig Bremgarten behielt im Spiel gegen Tägerig am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:3. 20.08.2022, 22.59 Uhr

Das Skore eröffnete Francisco José Henriques Alves Frade in der 2. Minute. Er traf für Tägerig zum 1:0. Der Ausgleich für Bremgarten fiel in der 13. Minute, als Moreno Zanatta ins eigene Tor traf. Kim Weiss erzielte in der 21. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Bremgarten.

Gleichstand war in der 35. Minute hergestellt: Alessandro Locatelli traf für Tägerig. Blerim Pnishi traf in der 46. Minute. Es war die Führung zum 3:2 für Bremgarten. Erneut Blerim Pnishi traf in der 53. Minute auch zum 4:2 für Bremgarten. Tägerig kam in der 71. Minute auf ein Tor heran, als Yunus Hamurtekin per Elfmeter zum 3:4 traf.

Gelbe Karten gab es bei Bremgarten für Luca Blumer (42.), Vinicius Figueiredo Dias (70.) und Faik Pnishi (76.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Tägerig, Alessandro Locatelli (94.) kassierte sie.

In der Tabelle steht Bremgarten nach dem zweiten Spiel auf Rang 1. Als nächstes trifft Bremgarten in einem Auswärtsspiel mit FC Turgi (Rang 8) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 27. August statt (18.00 Uhr, Sportanlage Oberau, Untersiggenthal).

Nach dem zweiten Spiel steht Tägerig auf dem elften Rang. Tägerig trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Erlinsbach 1b (Platz 13). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 26. August statt (20.00 Uhr, Fussballplatz Kleinzelg, Tägerig).

Telegramm: FC Bremgarten - FC Tägerig 4:3 (3:2) - Bärenmatt, Bremgarten – Tore: 2. Francisco José Henriques Alves Frade 0:1. 13. Eigentor (Moreno Zanatta) 1:1.21. Kim Weiss 2:1. 35. Alessandro Locatelli 2:2. 46. Blerim Pnishi 3:2. 53. Blerim Pnishi 4:2. 71. Yunus Hamurtekin (Penalty) 4:3. – Bremgarten: Patrick Brunner, Timo Jenni, Tihomir Grabovica, Almir Pnishi, Burim Zeqiraj, Kim Weiss, Luca Blumer, Halil Hoxhaj, Vinicius Figueiredo Dias, Blerim Pnishi, Sizai Morina. – Tägerig: Jonas Simon, Marcel Hilpert, Moreno Zanatta, Alessandro Locatelli, Pedro Loureiro Da Costa, Roman Lips, Besian Rushiti, Leon Beck, Simone Gehrig, Yunus Hamurtekin, Francisco José Henriques Alves Frade. – Verwarnungen: 42. Luca Blumer, 70. Vinicius Figueiredo Dias, 76. Faik Pnishi, 94. Alessandro Locatelli.

