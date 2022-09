3. Liga, Gruppe 2 Bremgarten siegt gegen Mellingen dank Matchwinner Blerim Pnishi Bremgarten setzt seine Siegesserie auch gegen Mellingen fort. Das 3:2 zuhause am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge. 03.09.2022, 23.02 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Blerim Pnishi, der in der 11. Minute für Bremgarten zum 1:0 traf. Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Andreas Etter, sorgte in der 19 für den Ausgleich für Mellingen. Blerim Pnishi erzielte in der 53. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Bremgarten.

Blerim Pnishi erzielte nur acht Minuten später auch das 3:1 für Bremgarten. Davide Prati brachte Mellingen in der 77. Minute auf ein Tor heran. Das 2:3 blieb aber der Schlussstand.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Bremgarten für Sven Wertli (18.) und Yves Furrer (92.). Mellingen blieb ohne Karte.

Die Offensive von Bremgarten hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 3.2 Mal pro Spiel. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 5 mit durchschnittlich 2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Mellingen ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.7 (Rang 12).

Bremgarten liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 1. Das Team hat zwölf Punkte. Bremgarten feiert mit dem Sieg gegen Mellingen bereits den vierten Sieg der Saison. Das Team hat zweimal zuhause und zweimal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Im nächsten Spiel trifft Bremgarten auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 13.-platzierte FC Niederwil. Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (7. September) (20.00 Uhr, Riedmatt, Niederwil).

Mellingen steht in der Tabelle neu auf Rang 5 (zuvor: 4). Das Team hat sechs Punkte. Nach zwei Siegen in Serie verliert Mellingen erstmals wieder.

Mellingen spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Erlinsbach 1b (Rang 14). Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (7. September) (20.00 Uhr, Kleine Kreuzzelg, Mellingen).

Telegramm: FC Bremgarten - FC Mellingen 3:2 (1:1) - Bärenmatt, Bremgarten – Tore: 11. Blerim Pnishi 1:0. 19. Andreas Etter (Penalty) 1:1.53. Blerim Pnishi 2:1. 61. Blerim Pnishi 3:1. 77. Davide Prati 3:2. – Bremgarten: Patrick Brunner, Burim Zeqiraj, Tihomir Grabovica, Yunus Aslan, Sven Wertli, Yves Furrer, Luca Blumer, Kim Weiss, Halil Hoxhaj, Sizai Morina, Blerim Pnishi. – Mellingen: Oliver Isler, Philipp Müller, Berat Haxha, Rafael Müller, Bruno Moraes, Ramon Heldner, Fabian Gisi, Pascal Gisi, Andreas Etter, Burim Haxha, Marco Etter. – Verwarnungen: 18. Sven Wertli, 92. Yves Furrer.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

