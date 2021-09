3. Liga, Gruppe 2 Blerim Pnishi führt Bremgarten mit drei Toren zum Sieg gegen Döttingen Döttingen lag gegen Bremgarten deutlich vorne, nämlich 2:0 (17. Minute) - und verlor dennoch. Bremgarten feiert einen 4:2-Auswärtssieg. 19.09.2021, 02.09 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Döttingen: Davide Giaccone brachte seine Mannschaft in der 5. Minute 1:0 in Führung. Döttingen baute die Führung in der 17. Minute (Asllan Tafaj) weiter aus (2:0). In der 23. Minute gelang Bremgarten (Blerim Pnishi) der Anschlusstreffer (1:2).

Für den 2:2-Ausgleich für Bremgarten in der 35. Minute war wiederum Blerim Pnishi verantwortlich. Joël Wirth erzielte in der 50. Minute den Führungstreffer zum 3:2 für Bremgarten. In der 55. Minute erhöhte nochmals Blerim Pnishi auf 4:2 für Bremgarten.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Bremgarten sah Tihomir Grabovica (40.) die rote Karte. Gelb erhielt Tihomir Grabovica (15.). Für Döttingen gab es keine Karte.

Bremgarten hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 21 Tore in sieben Spielen bedeuten einen Schnitt von 3 Toren pro Match.

Zahlreiche Gegentore sind für Döttingen ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 5 Tore pro Partie (Rang 14).

Bremgarten rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 15 Punkte bedeuten Rang 2. Bremgarten hat bisher fünfmal gewonnen und zweimal verloren.

Bremgarten bestreitet als nächstes zuhause das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Würenlingen 1. Die Partie findet am 25. September statt (18.00 Uhr, Bärenmatt, Bremgarten).

Für Döttingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit drei Punkten auf Rang 11. Für Döttingen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Döttingen daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Würenlingen 1. Die Partie findet am Dienstag (21. September) statt (20.15 Uhr, Aarebrücke, Kleindöttingen).

Telegramm: FC Döttingen - FC Bremgarten 1 2:4 (2:2) - Aarebrücke, Kleindöttingen – Tore: 5. Davide Giaccone 1:0. 17. Asllan Tafaj 2:0. 23. Blerim Pnishi 2:1. 35. Blerim Pnishi 2:2. 50. Joël Wirth 2:3. 55. Blerim Pnishi 2:4. – Döttingen: Beytullah Köroglu, Sükrü Gökdemir, Alessandro Russo, Asllan Tafaj, Andreas Büecheler, Giordan Sunzeri, Fatlind Bytyci, Carlos Junior Spica Da Cunha, Kevin Keller, Qendrim Aliaj, Davide Giaccone. – Bremgarten: Fabio Russo, Timo Jenni, Tihomir Grabovica, Burim Zeqiraj, Sven Wertli, Marco Gut, Marko Grabovica, Qndrim Tairi, Joël Wirth, Nicola Sauter, Blerim Pnishi. – Verwarnungen: 15. Tihomir Grabovica – Ausschluss: 40. Tihomir Grabovica.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Döttingen - FC Bremgarten 1 2:4, FC Neuenhof 1 - FC Muri 2 5:4, FC Würenlingen 1 - SV Würenlos 1 5:1

Tabelle: 1. FC Frick 1a 6 Spiele/18 Punkte (22:4). 2. FC Bremgarten 1 7/15 (21:13), 3. FC Würenlingen 1 6/13 (17:7), 4. FC Tägerig 1 6/13 (11:11), 5. FC Baden 1897 2 6/12 (18:4), 6. FC Neuenhof 1 7/12 (18:26), 7. FC Villmergen 1 6/10 (17:10), 8. SV Würenlos 1 7/9 (12:13), 9. FC Kappelerhof 6/8 (14:14), 10. FC Wettingen 2 6/7 (13:23), 11. FC Döttingen 6/3 (9:30), 12. FC Muri 2 7/3 (16:18), 13. FC Mutschellen 2 6/2 (4:12), 14. FC Mellingen 1 6/1 (10:17).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.09.2021 02:06 Uhr.

