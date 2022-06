3. Liga, Gruppe 2 Berat Haxha führt Mellingen mit drei Toren zum Sieg gegen Würenlos Mellingen setzt seine Siegesserie auch gegen Würenlos fort. Das 4:1 auswärts am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge. 04.06.2022, 22.17 Uhr

Das Skore eröffnete Berat Haxha in der 44. Minute. Er traf für Mellingen zum 1:0. Erneut Berat Haxha traf in der 51. Minute auch zum 2:0 für Mellingen. Dank dem Treffer von Shpëtim Ajredini (53.) reduzierte sich der Rückstand für Würenlos auf ein Tor (1:2).

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Mellingen stellte wiederum Berat Haxha in Minute 61 her. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Andreas Etter in der 84. Minute, als er für Mellingen zum 4:1 traf.

Gelbe Karten gab es bei Würenlos für Tim Mathys (9.), Nelson Vaz Da Costa (60.) und Kader Mahamed Kabdid (93.). Gelbe Karten gab es bei Mellingen für Marc Widmer (77.) und Pascal Duss (91.).

In seiner Gruppe hat Mellingen den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Das Team schiesst im Schnitt 2.6 Tore pro Partie.

Zahlreiche Gegentore sind für Würenlos ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 2.7 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 11).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Mellingen. Das Team liegt mit 43 Punkten auf Rang 4. Für Mellingen ist es der dritte Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Mellingen in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 14.-platzierte FC Döttingen. Diese Begegnung findet am 10. Juni statt (20.15 Uhr, Kleine Kreuzzelg, Mellingen).

Nach der Niederlage büsst Würenlos einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 24 Punkten auf Rang 12. Würenlos hat bisher sechsmal gewonnen, 13mal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Für Würenlos geht es auswärts gegen FC Bremgarten 1 (Platz 7) weiter. Die Partie findet am 10. Juni statt (20.15 Uhr, Bärenmatt, Bremgarten).

Telegramm: SV Würenlos 1 - FC Mellingen 1 1:4 (0:1) - Tägerhard, Würenlos – Tore: 44. Berat Haxha 0:1. 51. Berat Haxha 0:2. 53. Shpëtim Ajredini 1:2. 61. Berat Haxha 1:3. 84. Andreas Etter 1:4. – Würenlos: Tim Sauter, Marko Milosavac, Alban Hotnjani, Mefail Emini, Joris Engelfried, Nelson Vaz Da Costa, Shpëtim Ajredini, Kastriot Haliti, Tim Mathys, Kader Mahamed Kabdid, Eronit Haliti. – Mellingen: Pascal Duss, Berat Haxha, Fabian Gisi, Marco Etter, Bruno Moraes, Philipp Müller, Diego Beerle, Andreas Etter, Ramon Heldner, Patrick Bätschmann, Joel Bolliger. – Verwarnungen: 9. Tim Mathys, 60. Nelson Vaz Da Costa, 77. Marc Widmer, 91. Pascal Duss, 93. Kader Mahamed Kabdid.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

