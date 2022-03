Frauen 3. Liga Beinwil am See und Muri spielen unentschieden Im Spiel zwischen Beinwil am See und Muri gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden. 19.03.2022, 23.52 Uhr

Das erste Tor der Partie erzielte Rahel Koch für Beinwil am See. In der 5. Minute traf sie zum 1:0. Mit ihrem Tor in der 37. Minute brachte Angelina Hintermann Beinwil am See mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Ein Doppelschlag brachte Muri doch noch einen Punkt: Tina Mateska schoss Muri innerhalb von fünf Minuten zum 1:2 (49.) und dann zum 2:2 (54.).

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Beinwil am See bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit zehn Punkten liegt das Team auf Rang 8. Beinwil am See hat bisher dreimal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Beinwil am See spielt zum nächsten Mal auswärts gegen SC Seengen (Platz 4). Das Spiel findet am 26. März statt (18.30 Uhr, Musterplatz, Seengen).

Für Muri hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 7. Muri hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Muri tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Mutschellen an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 27. März statt (12.00 Uhr, Brühl, Muri AG).

Telegramm: FC Beinwil am See - FC Muri 2:2 (2:0) - Strandbad, Beinwil am See – Tore: 5. Rahel Koch 1:0. 37. Angelina Hintermann 2:0. 49. Tina Mateska 2:1. 54. Tina Mateska 2:2. – Beinwil am See: Seraina Urech, Julia Eichenberger, Melina Seferovic, Manuela Kägi, Ria Meyer, Tina Lüscher, Jana Bötschi, Oriana Schmid, Rahel Koch, Angelina Hintermann, Luana Neukomm. – Muri: Melanie Amhof, Danielle Grau, Sheryl Rella, Carol Rösli, Selina Fischer, Claudia Bosshard, Sarah Schaller, Esmeralda Büchler, Corina Huber, Tina Mateska, Vanessa Solomons. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 3. Liga: FC Brugg - FC Erlinsbach 2 1:1, FC Beinwil am See - FC Muri 2:2, FC Mutschellen - FC Wohlen 1 1:0, FC Turgi - SC Seengen 2:4, FC Fislisbach - FC Lenzburg 6:0

Tabelle: 1. FC Mutschellen 10 Spiele/28 Punkte (33:9). 2. FC Wohlen 1 10/24 (37:10), 3. FC Brugg 10/19 (27:15), 4. SC Seengen 10/16 (24:17), 5. FC Fislisbach 10/14 (25:18), 6. FC Erlinsbach 2 10/12 (7:15), 7. FC Muri 10/11 (9:23), 8. FC Beinwil am See 10/10 (16:23), 9. FC Lenzburg 10/5 (11:36), 10. FC Turgi 10/4 (7:30).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.03.2022 23:28 Uhr.