3. Liga, Gruppe 1 Beinwil am See mit drei Punkten auswärts gegen Rupperswil – Später Siegtreffer Beinwil am See gewinnt am Samstag auswärts gegen Rupperswil 2:1. 19.09.2021, 15.08 Uhr

(chm)

Der Siegtreffer für Beinwil am See gelang Bruno Merz in der 89. Minute. In der 17. Minute hatte Omer Jasari Beinwil am See in Führung gebracht. Der Ausgleich für Rupperswil fiel in der 37. Minute durch Justin Brahimaj.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Beinwil am See, nämlich für Sertan Kanik (49.). Die einzige gelbe Karte bei Rupperswil erhielt: Manuel Dietiker (76.)

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Beinwil am See. Elf Punkte bedeuten Rang 6. Beinwil am See hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Beinwil am See zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Erlinsbach 1 (Platz 5) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 25. September (17.00 Uhr, Strandbad, Beinwil am See).

Für Rupperswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit einem Punkt auf Rang 12. Für Rupperswil ist es bereits die sechste Niederlage der laufenden Saison. Ein Spiel von Rupperswil ging unentschieden aus.

Rupperswil spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Othmarsingen 1 (Platz 9). Die Partie findet am 26. September statt (14.30 Uhr, Falkenmatt, Othmarsingen).

Telegramm: FC Rupperswil 1 - FC Beinwil am See 1 1:2 (1:1) - Stockhard Rupperswil, – Tore: 17. Omer Jasari 0:1. 37. Justin Brahimaj (Penalty) 1:1.89. Bruno Merz 1:2. – Rupperswil: Matthias Fankhauser, Patrick Goncalves Carvalho, Florian Gjini, Josia Lutz, Erion Rrafshi, Justin Brahimaj, Manuel Dietiker, Luis Wyrsch, Lars Schurtenberger, Claudio Ott, Valdrin Dvorani. – Beinwil am See: Steven Schmid, Dario Holliger, Senaid Keranovic, Fabian Merz, Elias Blättler, Tim Fessler, Arlind Zukaj, Sertan Kanik, Brendon Samadraxha, Bruno Merz, Omer Jasari. – Verwarnungen: 49. Sertan Kanik, 76. Manuel Dietiker.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: HNK Adria Aarau - FC Seon 1 0:4, FC Erlinsbach 1 - FC Frick 1b 3:0, FC Rupperswil 1 - FC Beinwil am See 1 1:2, FC Küttigen 2 - FC Othmarsingen 1 1:1

Tabelle: 1. FC Entfelden 1 7 Spiele/21 Punkte (29:6). 2. FC Rothrist 1 7/21 (28:4), 3. FC Buchs 1 6/18 (13:5), 4. FC Frick 1b 7/16 (17:13), 5. FC Erlinsbach 1 7/12 (12:11), 6. FC Beinwil am See 1 7/11 (14:11), 7. FC Seon 1 7/10 (20:17), 8. FC Lenzburg 2 7/9 (13:14), 9. FC Othmarsingen 1 6/7 (13:11), 10. FC Küttigen 2 7/7 (8:13), 11. SC Schöftland 2 6/3 (8:23), 12. FC Rupperswil 1 7/1 (9:16), 13. HNK Adria Aarau 7/1 (2:27), 14. FC Rohr 1 6/0 (7:22).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.09.2021 15:05 Uhr.

