4. Liga, Gruppe 2 Beinwil am See gewinnt im ersten Spiel deutlich gegen Türkiyemspor Beinwil am See beginnt die Saison mit einem Erfolgserlebnis: Gegen Türkiyemspor setzt es zuhause einen 5:2-Sieg ab. 13.08.2022, 22.58 Uhr

(chm)

Türkiyemspor erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Özgür Koçan ging das Team in der 6. Minute in Führung. In der 15. Minute traf Tim Fessler für Beinwil am See zum 1:1-Ausgleich.

Danach drehte Beinwil am See auf. Das Team schoss ab der 27. Minute noch vier weitere Tore, während Türkiyemspor ein Tor gelang (zum 2:3 (66. Minute)). Der Endstand lautete 5:2.

Die Torschützen für Beinwil am See waren: Tim Fessler (2 Treffer), Omer Jasari (1 Treffer), Oliver Scussel (1 Treffer) und Noah Speck (1 Treffer). Die Torschützen für Türkiyemspor waren: Özgür Koçan und Onur Cihan.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Beinwil am See liegt nach Spiel 1 auf Rang 1. Im nächsten Spiel trifft Beinwil am See auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 14.-platzierte SC Zofingen 2b. Die Partie findet am 19. August statt (20.00 Uhr, Trinermatten, Zofingen).

Türkiyemspor liegt nach Spiel 1 auf Rang 12. Für Türkiyemspor geht es daheim gegen FC Suhr 2 (Platz 9) weiter. Das Spiel findet am 20. August statt (20.00 Uhr, Sportanlage Schachen Aarau, Aarau).

Telegramm: FC Beinwil am See 2 - FC Türkiyemspor 5:2 (3:1) - Strandbad, Beinwil am See – Tore: 6. Özgür Koçan 0:1. 15. Tim Fessler 1:1. 27. Tim Fessler 2:1. 30. Omer Jasari 3:1. 66. Onur Cihan 3:2. 83. Noah Speck 4:2. 90. Oliver Scussel 5:2. – Beinwil am See: Steven Schmid, Timo Meister, Leon Flückiger, Luigi Malagnino, Noah Speck, Dardan Sadrijaj, Oliver Scussel, Nicola Briner, Tim Fessler, Omer Jasari, Manuel Schneeberger. – Türkiyemspor: Fikret Ugur Emre, Tolunay Sahil, Onur Cihan, Ertugrul Karakelle, Koray Sahil, Betilson Sango Nunda Sousa, Ridvan Bolanyig, Bekir Korucu, Tugay Tugan, Selami Kinis, Özgür Koçan. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

