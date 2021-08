3. Liga Beinwil am See gewinnt deutlich gegen Seengen Im zweiten Spiel der neuen Saison gewinnt Beinwil am See zuhause gegen Seengen 3:0. 22.08.2021, 20.35 Uhr

Den Grundstein für den Sieg legte Beinwil am See mit einem Doppelschlag zu Beginn des Spiels: Zunächst war Angelina Hintermann in der 48. Minute erfolgreich, dann traf Seraina Sommerhalder zehn Minuten später zum 2:0. Das letzte Tor der Partie erzielte Jana Bötschi, die in der 89. Minute die Führung für Beinwil am See auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Stefanie Michel von Seengen erhielt in der 52. Minute die gelbe Karte.

Nach dem zweiten Spiel steht Beinwil am See mit drei Punkten auf dem sechsten Rang. Für Beinwil am See geht es auswärts gegen FC Turgi weiter. Diese Begegnung findet am 31. August statt (20.15 Uhr, Sportanlage Oberau, Untersiggenthal).

Seengen liegt nach Spiel 2 mit drei Punkten auf Rang 3. Seengen trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf das stark gestartete Team FC Mutschellen. Diese Begegnung findet am 28. August statt (18.30 Uhr, Musterplatz, Seengen).

Telegramm: FC Beinwil am See - SC Seengen 3:0 (0:0) - Strandbad, Beinwil am See – Tore: 48. Angelina Hintermann 1:0. 58. Seraina Sommerhalder 2:0. 89. Jana Bötschi 3:0. – Beinwil am See: Simona Ott, Doris Biljesko, Manuela Kägi, Winona Ryter, Angelina Hintermann, Melina Kunz, Jana Bötschi, Melina Seferovic, Rahel Koch, Tina Lüscher, Julia Eichenberger. – Seengen: Eva Bruderer, Jennifer Oertig, Stefanie Michel, Malin Zimmermann, Fabienne Michel, Chiara Busslinger, Isabel Müller, Céline Döbeli, Lorena Dössegger, Celia Holliger, Stefanie Hauser. – Verwarnungen: 52. Stefanie Michel.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga: FC Beinwil am See - SC Seengen 3:0, FC Erlinsbach 2 - FC Lenzburg 0:0, FC Mutschellen - FC Muri 3:1, FC Fislisbach - FC Wohlen 1 2:4

Tabelle: 1. FC Brugg 2 Spiele/6 Punkte (8:0). 2. FC Mutschellen 2/6 (7:1), 3. SC Seengen 2/3 (5:3), 4. FC Fislisbach 2/3 (7:6), 5. FC Muri 2/3 (4:3), 6. FC Beinwil am See 2/3 (3:3), 7. FC Wohlen 1 2/3 (4:6), 8. FC Lenzburg 2/1 (2:5), 9. FC Erlinsbach 2 2/1 (0:5), 10. FC Turgi 2/0 (0:8).

