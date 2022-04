Frauen 3. Liga Beinwil am See bezwingt Brugg – Seraina Sommerhalder mit Last-Minute-Treffer Sieg für Beinwil am See: Gegen Brugg gewinnt das Team am Mittwoch zuhause 2:1. 13.04.2022, 23.43 Uhr

(chm)

Der Siegtreffer für Beinwil am See gelang Seraina Sommerhalder in der 90. Minute. In der 57. Minute hatte Julia Eichenberger Beinwil am See in Führung gebracht. Der Ausgleich für Brugg fiel in der 59. Minute durch Corinne Stäuble.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Beinwil am See machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 13 Punkten auf Rang 6. Beinwil am See hat bisher viermal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Beinwil am See geht es zuhause gegen FC Turgi (Platz 10) weiter. Die Partie findet am 26. April statt (20.30 Uhr, Strandbad, Beinwil am See).

Für Brugg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 4. Brugg hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Brugg tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Wohlen 1 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 1. Mai statt (13.30 Uhr, Stadion Au, Brugg).

Telegramm: FC Beinwil am See - FC Brugg 2:1 (0:0) - Strandbad, Beinwil am See – Tore: 57. Julia Eichenberger 1:0. 59. Corinne Stäuble 1:1. 90. Seraina Sommerhalder 2:1. – Beinwil am See: Seraina Urech, Esther Krauer, Angelina Hintermann, Melina Seferovic, Ria Meyer, Eldina Ismaili, Jana Bötschi, Oriana Schmid, Rahel Koch, Luana Neukomm, Julia Eichenberger. – Brugg: Samira Wicker, Rahel Hochuli, Sandra Rohner, Andrea Schmocker, Julia Schneider, Coralie Spätig, Mirjam Frey, Shana Caroti, Cécile Füglistaler, Corinne Stäuble, Daria Hofer. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

