3. Liga, Gruppe 2 Baden 1897 mit Sieg gegen Kappelerhof – Entscheidung in der Schlussminute Sieg für Baden 1897: Gegen Kappelerhof gewinnt das Team am Samstag zuhause 3:2. 08.05.2022, 10.03 Uhr

Baden 1897 drehte das Spiel in den letzten 16 Minuten, als Baden 1897 zunächst ausglich und danach in Führung ging. Zunächst war Gentrim Uka in der 74. Minute erfolgreich, dann traf Joel Brack 17 Minuten später zum 3:2. Joel Brack hatte mit dem ersten Tor der Partie (4. Minut.) baden 1897 1:0 in Führung gebracht. In der 61. Minute traf Meriton Shabani für Kappelerhof zum 1:1-Ausgleich. Meriton Shabani war auch gleich für die 2:1-Führung (72. Minute) für Kappelerhof verantwortlich.

Im Spiel gab es total zehn Karten. Bei Baden 1897 gab es gleich zwei rote Karten, und zwar für Burim Krasniqi (37.) und Felipe De Oliveira Nogueira (40.). Ausserdem gab es bei Baden 1897 weitere fünf gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Kappelerhof für Dennis Maclucas (44.), Besard Shala (67.) und Manuel Kriesi (93.).

Die Offensive von Baden 1897 hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 3.9 Mal pro Spiel. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Dank dem Sieg führt Baden 1897 neu die Tabelle an. Das Team hat nach 21 Spielen 53 Punkte auf dem Konto. Es macht einen Platz gut. Für Baden 1897 ist es der zweite Sieg in Serie.

Baden 1897 spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Mellingen 1 (Rang 7). Die Partie findet am 13. Mai statt (20.15 Uhr, Kleine Kreuzzelg, Mellingen).

Nach der Niederlage büsst Kappelerhof zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 34 Punkten auf Rang 6. Für Kappelerhof war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Kappelerhof verlor zudem erstmals zuhause.

Kappelerhof tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Villmergen 1 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 14. Mai (20.15 Uhr, Stadion ESP, Baden).

Telegramm: FC Baden 1897 2 - FC Kappelerhof 3:2 (1:0) - Stadion ESP, Baden – Tore: 4. Joel Brack 1:0. 61. Meriton Shabani 1:1. 72. Meriton Shabani 1:2. 74. Gentrim Uka 2:2. 91. Joel Brack 3:2. – Baden 1897: Gentrim Uka, Nino Schuppisser, Akilash Gnanasegar, Carsten Wyss, Sasa Jakovljevic, Jonathan Schmidt, Felipe De Oliveira Nogueira, Dario Coleski, Jan Kalt, Christian Chirulli, Joel Brack. – Kappelerhof: Elvir Fejzuli, Leonard Ugzmajli, Aron Marighetti, Kushtrim Thaqi, Luis Paulo Dias Da Silva, Dennis Maclucas, Robert Nikollbibaj, Besard Shala, Meriton Shabani, Besnik Thaqi, Fabio Manuel Pereira Ribeiro. – Verwarnungen: 21. Felipe De Oliveira Nogueira, 37. Burim Krasniqi, 44. Dennis Maclucas, 58. Gentrim Uka, 63. Sasa Jakovljevic, 67. Besard Shala, 71. Akilash Gnanasegar, 93. Manuel Kriesi – Ausschlüsse: 37. Burim Krasniqi, 40. Felipe De Oliveira Nogueira.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

