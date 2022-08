2. Liga AFV Baden 1897 mit drei Punkten auswärts gegen Oftringen Baden 1897 behielt im Spiel gegen Oftringen am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 2:0. 21.08.2022, 14.22 Uhr

(chm)

Bereits in der 15. Minute traf Roko Begonja zum 1:0. Per Penalty erhöhte Jan Kalt in der 63. Minute zum 2:0 für Baden 1897.

Gelbe Karten gab es bei Baden 1897 für Felipe De Oliveira Nogueira (81.) und Talha Avci (90.). Gelbe Karten gab es bei Oftringen für Luca Costa Baiao (50.) und Daniel Do Sul Almeida (70.).

Baden 1897 reiht sich nach dem Spiel auf Rang 6 ein. Im nächsten Spiel kriegt es Baden 1897 daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Wohlen 2. Diese Begegnung findet am 26. August statt (20.15 Uhr, Stadion ESP, Baden).

Oftringen reiht sich nach dem Spiel auf Rang 13 ein. Oftringen spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Wettingen (Platz 8). Das Spiel findet am 27. August statt (17.00 Uhr, Stadion Altenburg, Wettingen).

Telegramm: FC Oftringen - FC Baden 1897 2 0:2 (0:1) - Im Feld, Oftringen – Tore: 15. Roko Begonja 0:1. 63. Jan Kalt (Penalty) 0:2. – Oftringen: Nikola Tegeltija, Daniel Do Sul Almeida, Pascal Wälti, Alessio Murabito, Nikos Giannoudis, Raffaele Roca, Marc Leuppi, Mattia Marino, Luca Costa Baiao, Dominik Sieber, Fulvio Catricala. – Baden 1897: Gabriel Pereira Caldas, Pasquale Guzzo, Semiel Krasniqi, Sasa Jakovljevic, Akilash Gnanasegar, Felipe De Oliveira Nogueira, Carsten Wyss, Jan Kalt, Arton Tishuki, Roko Begonja, Christian Chirulli. – Verwarnungen: 50. Luca Costa Baiao, 70. Daniel Do Sul Almeida, 81. Felipe De Oliveira Nogueira, 90. Talha Avci.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.08.2022 14:19 Uhr.