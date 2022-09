4. Liga, Gruppe 3 Aycan Osma führt Lenzburg mit drei Toren zum Sieg gegen Rupperswil Lenzburg gewinnt am Freitag zuhause gegen Rupperswil 6:3. 11.09.2022, 10.11 Uhr

(chm)

Rupperswil erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Roger Häfliger ging das Team in der 13. Minute in Führung. Gleichstand stellte Sandar Schweikert durch seinen Treffer für Lenzburg in der 17. Minute her.

Danach drehte Lenzburg auf. Das Team schoss ab der 20. Minute noch fünf weitere Tore, während Rupperswil noch zwei Treffer gelangen (zum 2:2 (30. Minute) und 3:6 (71. Minute)). Der Endstand lautete 6:3.

Matchwinner für Lenzburg war Aycan Osma, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Lenzburg waren: Simone Mezzancella (1 Treffer), Sandar Schweikert (1 Treffer) und Daniel Fernandes Figo (1 Treffe.) die Torschützen für Rupperswil waren: Roger Häfliger, Fabio Frapolli und Benjamin Roos.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Lenzburg sah Laszlo Stutz (65.) die rote Karte. Gelb erhielt Laszlo Stutz (10.). Keine einzige Karte erhielt Rupperswil.

Der Sturm von Lenzburg sucht seinesgleichen in seiner Gruppe. Niemand erzielt so viele Tore pro Spiel: Total schoss das Team 22 Tore in sechs Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.7 Toren pro Spiel.

Lenzburg bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Zwölf Punkte bedeuten Rang 2. Lenzburg hat bisher dreimal gewonnen, nie verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Lenzburg spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Niederwil 2 (Rang 8). Diese Begegnung findet am 16. September statt (20.00 Uhr, Riedmatt, Niederwil).

Nach der Niederlage büsst Rupperswil vier Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sieben Punkten auf Rang 11. Rupperswil hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Rupperswil trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Juventina Wettingen 1b (Platz 13). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 16. September statt (20.15 Uhr, Stockhard Rupperswil,).

Telegramm: FC Lenzburg 2 - FC Rupperswil 2 6:3 (2:2) - Wilmatten, Lenzburg – Tore: 13. Roger Häfliger 0:1. 17. Sandar Schweikert 1:1. 20. Simone Mezzancella 2:1. 30. Benjamin Roos 2:2. 50. Aycan Osma 3:2. 61. Daniel Fernandes Figo 4:2. 63. Aycan Osma 5:2. 67. Aycan Osma 6:2. 71. Fabio Frapolli 6:3. – Lenzburg: Marc Bachmann, Kevin Kläusli, Alain Iseli, Sandar Schweikert, Laszlo Stutz, David Kutschera, Philipp Kohler, Mattia Barbazza, Simone Mezzancella, Diego Alvarez, Aycan Osma. – Rupperswil: Sven Aegerter, Pascal Grau, Marvin Fuchs, Stefano Blatter, Benjamin Roos, Patrick Goncalves Carvalho, Loïc Schnyder, Uros Pavlovic, Roger Häfliger, Fabio Frapolli, Denis Haliti. – Verwarnungen: 10. Laszlo Stutz – Ausschluss: 65. Laszlo Stutz.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.09.2022 23:39 Uhr.

