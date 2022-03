3. Liga, Gruppe 1 Auswärtssieg für Schöftland gegen Rupperswil – Andrin Mühlethaler mit Siegtor Schöftland behielt im Spiel gegen Rupperswil am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 2:1. 27.03.2022, 08.43 Uhr

(chm)

Ein Eigentor von Raphael Lüscher brachte in der 12. Minute die 1:0-Führung für Rupperswil. Gleichstand stellte Lukas Pregla Garcia durch seinen Treffer für Schöftland in der 19. Minute her. Andrin Mühlethaler sorgte in der 67. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von Schöftland. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Gelbe Karten gab es bei Rupperswil für Justin Brahimaj (25.), Claudio Ott (62.) und Simon Marti (81.). Die einzige gelbe Karte bei Schöftland erhielt: Cedric Galligani (81.)

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Schöftland. Das Team liegt mit 16 Punkten auf Rang 10. Schöftland hat bisher fünfmal gewonnen, neunmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Schöftland geht es daheim gegen FC Erlinsbach 1 (Platz 5) weiter. Das Spiel findet am 3. April statt (10.30 Uhr, Sportanlage Rütimatten, Schöftland).

Mit der Niederlage rückt Rupperswil in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 15 Punkten neu Platz 11. Rupperswil hat bisher viermal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Rupperswil geht es auswärts gegen FC Lenzburg 2 (Platz 9) weiter. Die Partie findet am 1. April statt (20.15 Uhr, Wilmatten, Lenzburg).

Telegramm: FC Rupperswil 1 - SC Schöftland 2 1:2 (1:1) - Stockhard Rupperswil, – Tore: 12. Eigentor (Raphael Lüscher) 1:0.19. Lukas Pregla Garcia 1:1. 67. Andrin Mühlethaler 1:2. – Rupperswil: Matthias Fankhauser, Gian Luca Luongo, Jonathan Vontobel, Josia Lutz, Erion Rrafshi, Manuel Dietiker, Justin Brahimaj, Luis Wyrsch, Lars Schurtenberger, Claudio Ott, Florian Meier. – Schöftland: Patrick Rudin, Troy Hischier, Raphael Lüscher, Yves Lüscher, Lukas Pregla Garcia, Nick Schär, Andrin Mühlethaler, Nicolas Aufdenblatten, Cedric Galligani, Simon Olivera, Roman Leuenberger. – Verwarnungen: 25. Justin Brahimaj, 62. Claudio Ott, 81. Cedric Galligani, 81. Simon Marti.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.03.2022 06:28 Uhr.