3. Liga, Gruppe 1 Auswärtssieg für Rupperswil gegen Lenzburg Sieg für Rupperswil: Gegen Lenzburg gewinnt das Team am Mittwoch auswärts 3:1. 06.04.2022, 23.36 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Simone Mezzancella für Lenzburg. In der 3. Minute traf er zum 1:0. Der Ausgleich für Rupperswil fiel in der 4. Minute (Florian Meier). In der 60. Minute gelang Valdrin Dvorani der Führungstreffer zum 2:1 für Rupperswil. Mit einem weiteren Tor erhöhte Valdrin Dvorani für Rupperswil auf 3:1. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade drei Minuten.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Rupperswil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 18 Punkten auf Rang 9. Rupperswil hat bisher fünfmal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Rupperswil tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Rothrist 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am Samstag (9. April) statt (19.00 Uhr, Stampfi, Rothrist).

Nach der Niederlage büsst Lenzburg einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 17 Punkten auf Rang 10. Lenzburg hat bisher fünfmal gewonnen, neunmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Lenzburg spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Erlinsbach 1 (Platz 6). Die Partie findet am Freitag (8. April) statt (20.15 Uhr, Wilmatten, Lenzburg).

Telegramm: FC Lenzburg 2 - FC Rupperswil 1 1:3 (1:1) - Wilmatten, Lenzburg – Tore: 3. Simone Mezzancella 1:0. 4. Florian Meier 1:1. 60. Valdrin Dvorani 1:2. 63. Valdrin Dvorani 1:3. – Lenzburg: Shane Clerici, David Kutschera, Kevin Kläusli, Dominic Siegenthaler, Laszlo Stutz, Nicolo Mazzotta, Simone Mezzancella, Philipp Kohler, Tobias Steiner, Besart Vrella, Aycan Osma. – Rupperswil: Cédric Zürcher, Raphael Aeberhard, Gazmend Gjini, Josia Lutz, Davide Cerbone, Manuel Dietiker, Florian Meier, Luis Wyrsch, Lars Schurtenberger, Claudio Ott, Valdrin Dvorani. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.04.2022 23:33 Uhr.