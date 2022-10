4. Liga, Gruppe 1 Auswärtssieg für Gränichen gegen Entfelden Gränichen gewinnt am Samstag auswärts gegen Entfelden 2:1. 02.10.2022, 18.47 Uhr

(chm)

Ein Eigentor von Pascal Stierli brachte in der 43. Minute die 1:0-Führung für Gränichen. Antonio Scaglione sorgte in der 79. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Gränichen. In der Schlussphase kam Entfelden noch auf 1:2 heran. Roman Hägi war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 91. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Ali Badnievic von Entfelden erhielt in der 84. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Gränichen zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1.2 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 2).

Unverändert liegt Gränichen nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Das Team hat nach neun Spielen 22 Punkte auf dem Konto. Für Gränichen ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Gränichen zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das siebtplatzierte FC Muhen. Zu diesem Spiel kommt es am 7. Oktober (20.00 Uhr, ZehnderMatte, Gränichen).

Mit der Niederlage rückt Entfelden in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 16 Punkten neu Platz 5. Für Entfelden war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Entfelden verlor zudem erstmals zuhause.

Auf Entfelden wartet im nächsten Spiel auswärts das sechstplatzierte Team FC Aarau, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 7. Oktober statt (20.30 Uhr, Sportanlage Schachen Aarau, Aarau).

Telegramm: FC Entfelden 2 - FC Gränichen 2a 1:2 (0:1) - Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden – Tore: 43. Eigentor (Pascal Stierli) 0:1.79. Antonio Scaglione 0:2. 91. Roman Hägi 1:2. – Entfelden: Roger Küng, Pascal Stierli, Nico Paulin, Roman Hägi, Simone Parisi, Edin Kucalovic, Ilir Thaqi, Dario Schaller, Florian Scherer, Davide Procopio, Ali Badnievic. – Gränichen: Manuel Fritz, Zivoin Sestakovic, Yves Ledermann, Ermal Gafuri, Joël Hürlimann, Amar Kospo, Kirijahn Sivanathan, Antonio Scaglione, Jan Meier, Khaled Assoussi, Alessio Rosamilia. – Verwarnungen: 84. Ali Badnievic.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.10.2022 14:30 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.