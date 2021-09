4. Liga, Gruppe 4 Auswärtserfolg für Veltheim gegen Leibstadt Das 2:1 auswärts gegen Leibstadt ist der zweite Sieg im zweiten Spiel für Veltheim. 02.09.2021, 00.56 Uhr

(chm)

Veltheim lag ab der 63. Minute mit zwei Toren in Führung, nachdem Nicola Marfurt (14. Minute) und Gian Furter getroffen hatten. Leibstadt gelang in der 79. Minute durch Egzon Morina noch der Anschlusstreffer.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Veltheim erhielt: Nicolas Peterhans (88.) eine Verwarnung gab es für Leibstadt, nämlich für Arlind Shala (83.).

In der Tabelle steht Veltheim nach dem zweiten Spiel auf Rang 5 (sechs Punkte). Auf Veltheim wartet im nächsten Spiel das Team FC Fislisbach 2. Zu diesem Spiel kommt es am 7. September (20.15 Uhr, Sportplatz Schachen, Veltheim).

In der Tabelle steht Leibstadt nach dem vierten Spiel auf Rang 11 (drei Punkte). Das nächste Spiel trägt Leibstadt in einem Auswärtsspiel gegen das stark gestartete Team FC Windisch 2 aus. Diese Begegnung findet am Freitag (3. September) statt (20.15 Uhr, Dägerli, Windisch).

Telegramm: FC Leibstadt - FC Veltheim AG 1:2 (0:1) - Schlossfeld, Leibstadt – Tore: 14. Nicola Marfurt 0:1. 63. Gian Furter 0:2. 79. Egzon Morina (Penalty) 1:2. – Leibstadt: Marc Hirschi, Behar Golaj, Albin Kokollari, Mentor Golaj, Blerim Binakaj, Shqipdon Ramadani, Altin Musliu, Blendi Ramadani, Edison Mulolli, Arjan Golaj, Egzon Morina. – Veltheim: Nicolas Peterhans, Michael Schumacher, Fabrice Huber, Tobias Kummer, Dario Schmid, Sandro Heimgartner, Pascal Zulauf, Nicola Marfurt, Cyrill Huber, Stefan Ott, Gian Furter. – Verwarnungen: 83. Arlind Shala, 88. Nicolas Peterhans.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: FC Brugg 2 - FC Klingnau 2 1:1, FC Juventina Wettingen - FC Spreitenbach 1a 0:5, FC Fislisbach 2 - FC Windisch 2 2:2, FC Leibstadt - FC Veltheim AG 1:2, FC Suryoye Wasserschloss 1 - FC Turgi 1a 1:2, FC Schinznach Bad - SC Zurzach 1 1:8

Tabelle: 1. SC Zurzach 1 4 Spiele/12 Punkte (25:3). 2. FC Windisch 2 4/10 (13:8), 3. FC Turgi 1a 3/9 (8:2), 4. FC Spreitenbach 1a 4/9 (17:7), 5. FC Veltheim AG 2/6 (5:2), 6. FC Fislisbach 2 3/4 (6:6), 7. FC Suryoye Wasserschloss 1 4/4 (11:8), 8. FC Brugg 2 4/4 (8:12), 9. FC Mellingen 2b 2/3 (3:8), 10. FC Juventina Wettingen 3/3 (6:10), 11. FC Leibstadt 4/3 (7:12), 12. FC Klingnau 2 4/1 (3:13), 13. FC Schinznach Bad 4/1 (9:19), 14. FC Frick 3 3/0 (2:13).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.09.2021 23:48 Uhr.