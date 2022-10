3. Liga, Gruppe 2 Auswärtserfolg für Spreitenbach gegen Mutschellen – Gentian Morina trifft zum Sieg Spreitenbach behielt im Spiel gegen Mutschellen am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 2:1. 30.10.2022, 04.32 Uhr

(chm)

Der Siegtreffer für Spreitenbach gelang Gentian Morina in der 75. Minute. In der 27. Minute hatte Enes Bunjaku Spreitenbach in Führung gebracht. Der Ausgleich für Mutschellen fiel in der 43. Minute durch Fabio Costa.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Spreitenbach sah Arianit Bytyqi (68.) die rote Karte. Gelb erhielt Enes Bunjaku (35.). Fünf gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Mutschellen.

In der Abwehr gehört Spreitenbach zu den Besten: Die total 22 Gegentore in 13 Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.7 Toren pro Match (Rang 2).

Spreitenbach machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 22 Punkten auf Rang 5. Für Spreitenbach ist es der zweite Sieg in Serie.

Spreitenbach tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Bremgarten an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 26. März statt ( Uhr, Bärenmatt, Bremgarten).

Für Mutschellen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 12. Mutschellen hat bisher zweimal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Mutschellen daheim mit seinem Tabellennachbarn FC Tägerig (Platz 11) zu tun. Die Partie findet am 26. März statt ( Uhr, Burkertsmatt, Widen).

Telegramm: FC Mutschellen 2 - FC Spreitenbach 1:2 (1:1) - Burkertsmatt, Widen – Tore: 27. Enes Bunjaku 0:1. 43. Fabio Costa 1:1. 75. Gentian Morina 1:2. – Mutschellen: Laurent Schmid, Fabian Lopes Tavares, Djordje Meyer, Fabio Costa, Chris Simone, Gion Andri Thoma, Gianluca Costa, Robin Blattmann, Cédric Eckert, Livio Bachmann, Marco Lo Presti. – Spreitenbach: Pietro Audia, Leandro Adriano Bertolino, Alessandro Pierro, Angelo Gerber, Arianit Bytyqi, Remo Ducret, Xhemail Rulani, Enes Bunjaku, Artist Muratovic, Vilson Doda, Arian Gavazaj. – Verwarnungen: 19. Robin Blattmann, 35. Enes Bunjaku, 61. Laurent Schmid, 64. Fabian Lopes Tavares, 68. Noah Leuenberger, 80. Gianluca Costa – Ausschluss: 68. Arianit Bytyqi.

