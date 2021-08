3. Liga, Gruppe 1 Auswärtserfolg für Rothrist gegen Rohr zum Auftakt Rothrist bezwingt im ersten Spiel der neuen Saison Rohr auswärts mit 2:1. 15.08.2021, 07.50 Uhr

(chm)

Rothrist lag ab der 57. Minute mit zwei Toren in Führung, nachdem Rexhep Thaqi (14. Minute) und Pascal Morf getroffen hatten. In der 96. Minute schoss Rohr (Arbnor Lleshdedaj) noch den Anschlusstreffer zum 1:2.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Gelbe Karten gab es bei Rothrist für Avni Halimi (29.), Julio Paulino Cardoso (90.) und Murat Kücüker (93.). Bei Rohr erhielten Kevin Züger (70.), Valmir Selimi (73.) und Leonard Rashiti (86.) eine gelbe Karte.

Nach dem ersten Spiel steht Rothrist auf dem vierten Rang. Für Rothrist geht es auf fremdem Terrain gegen HNK Adria Aarau weiter. Die Partie findet am 21. August statt (18.00 Uhr, Sportplatz Winkel, Rohr).

In der Tabelle steht Rohr nach dem ersten Spiel auf Rang 10. Das nächste Spiel trägt Rohr auswärts gegen das stark gestartete Team FC Buchs 1 aus. Die Partie findet am 20. August statt (20.15 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Telegramm: FC Rohr 1 - FC Rothrist 1 1:2 (0:1) - Sportplatz Winkel, Rohr – Tore: 14. Rexhep Thaqi 0:1. 57. Pascal Morf 0:2. 96. Arbnor Lleshdedaj 1:2. – Rohr: Gionata Tiano, Adnan Malagic, Hamdija Malagic, Gianluca Wyss, Kevin Züger, Valdrin Selimi, Leonard Rashiti, Alban Mehmeti, Valmir Selimi, Rino Hunziker, Arbnor Lleshdedaj. – Rothrist: Murat Kücüker, Alessio Falzarano, Giuseppe Nocita, Leart Metaj, Michele Scioscia, Avni Halimi, Blerim Bekteshi, Ilir Thaqi, Rexhep Thaqi, Pascal Morf, Pascal Nützi. – Verwarnungen: 29. Avni Halimi, 70. Kevin Züger, 73. Valmir Selimi, 86. Leonard Rashiti, 90. Julio Paulino Cardoso, 93. Murat Kücüker.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Beinwil am See 1 - FC Entfelden 1 0:3, HNK Adria Aarau - FC Lenzburg 2 1:5, FC Rupperswil 1 - FC Erlinsbach 1 0:1, FC Rohr 1 - FC Rothrist 1 1:2, FC Küttigen 2 - SC Schöftland 2 2:1

Tabelle: 1. FC Lenzburg 2 1 Spiel/3 Punkte (5:1). 2. FC Entfelden 1 1/3 (3:0), 3. FC Buchs 1 1/3 (3:2), 4. FC Rothrist 1 1/3 (2:1), 5. FC Küttigen 2 1/3 (2:1), 6. FC Erlinsbach 1 1/3 (1:0), 7. FC Frick 1b 0/0 (0:0), 8. FC Othmarsingen 1 0/0 (0:0), 9. FC Seon 1 1/0 (2:3), 10. FC Rohr 1 1/0 (1:2), 11. SC Schöftland 2 1/0 (1:2), 12. FC Rupperswil 1 1/0 (0:1), 13. FC Beinwil am See 1 1/0 (0:3), 14. HNK Adria Aarau 1/0 (1:5).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des AFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.08.2021 07:47 Uhr.