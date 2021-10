2. Liga AFV Auswärtserfolg für Menzo Reinach gegen Suhr – Später Siegtreffer Sieg für Menzo Reinach: Gegen Suhr gewinnt das Team am Freitag auswärts 1:0. 22.10.2021, 23.24 Uhr

(chm)

Es sollte bis in die Schlussphase dauern, ehe Menzo Reinach das einzige Tor der Partie gelang. In der 82. Minute schoss Altin Gashi das 1:0.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Menzo Reinach. Mit 22 Punkten liegt das Team auf Rang 6. Menzo Reinach hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Menzo Reinach tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Wohlen 2 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 30. Oktober (18.00 Uhr, Fluckmatt, Menziken AG).

Für Suhr hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 22 Punkten auf Rang 5. Suhr hat bisher siebenmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Suhr auswärts mit FC Küttigen (Platz 14) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 30. Oktober (18.00 Uhr, Sportplatz «Ritzer», Küttigen).

Telegramm: FC Suhr - FC Menzo Reinach 0:1 (0:0) - Hofstattmatten, Suhr – Tor: 82. Altin Gashi 0:1. – Suhr: Dominik Stutzer, Thomas Wernli, Gabriell Berisha, Loris Desando, Timo Klaus, Serkan Topal, Davut Bektas, Mirza Lasic, Sven Käser, Ahmet Ceker, Goran Antic. – Menzo Reinach: Dardan Neziri, Lars Fankhauser, Dario Bucher, Florin Hasanaj, Avni Hasanramaj, Damian Pignatelli, Oruc Teke, Fatjan Lokaj, Burim Hasanramaj, Kastriot Hasanramaj, Altin Gashi. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Tabelle: 1. FC Sarmenstorf 11 Spiele/27 Punkte (34:11). 2. FC Windisch 12/25 (35:18), 3. FC Wohlen 2 12/23 (25:18), 4. FC Brugg 12/23 (23:19), 5. FC Suhr 12/22 (28:20), 6. FC Menzo Reinach 13/22 (25:25), 7. FC Schönenwerd-Niedergösgen 12/21 (26:22), 8. FC Oftringen 12/18 (39:29), 9. FC Lenzburg 12/17 (20:18), 10. FC Wettingen 12/16 (32:25), 11. FC Fislisbach 12/14 (23:24), 12. FC Gontenschwil 12/11 (20:30), 13. FC Kölliken 12/10 (23:42), 14. FC Küttigen 12/8 (22:32), 15. FC Niederwil 12/8 (17:39), 16. FC Gränichen 12/6 (11:31).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga AFV finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.10.2021 23:21 Uhr.

