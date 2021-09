3. Liga, Gruppe 1 Auswärtserfolg für Lenzburg gegen Schöftland – Siegtreffer in allerletzter Minute Sieg für Lenzburg: Gegen Schöftland gewinnt das Team am Freitag auswärts 2:1. 04.09.2021, 17.20 Uhr

Lenzburg geriet zunächst in Rückstand, als Roman Leuenberger in der 46. Minute die zwischenzeitliche Führung für Schöftland gelang. In der 61. Minute glich Lenzburg jedoch aus und ging in der 93. Minute in Führung. Torschützen waren Mattia Garofalo und Simone Mezzancella.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Lenzburg rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit neun Punkten liegt das Team auf Rang 6. Lenzburg hat bisher dreimal gewonnen und zweimal verloren.

Lenzburg tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Entfelden 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 11. September (18.00 Uhr, Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden).

Für Schöftland hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit drei Punkten auf Rang 11. Schöftland hat bisher einmal gewonnen und viermal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Schöftland auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Rothrist 1. Diese Begegnung findet am 10. September statt (20.15 Uhr, Rankmatte, Langenthal).

Telegramm: SC Schöftland 2 - FC Lenzburg 2 1:2 (1:0) - Sportanlage Rütimatten, Schöftland – Tore: 46. Roman Leuenberger 1:0. 61. Mattia Garofalo 1:1. 93. Simone Mezzancella 1:2. – Schöftland: Julian Dörfler, Kristian Feher, Keiren Trachsel, Jonas Müller, Cedric Galligani, Ardijan Kqira, Simon Olivera, Nicolas Aufdenblatten, Nick Schär, Patrick Rudin, Roman Leuenberger. – Lenzburg: Shane Clerici, David Kutschera, Kevin Kläusli, Dominic Siegenthaler, Laszlo Stutz, Nicolas Egger, Dario Hanna, Nicolo Mazzotta, Philipp Kohler, Simone Mezzancella, Faton Abduli. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Seon 1 - FC Entfelden 1 1:4, SC Schöftland 2 - FC Lenzburg 2 1:2

Tabelle: 1. FC Entfelden 1 5 Spiele/15 Punkte (21:4). 2. FC Buchs 1 4/12 (9:4), 3. FC Rothrist 1 4/12 (15:1), 4. FC Frick 1b 4/12 (12:6), 5. FC Erlinsbach 1 4/9 (8:8), 6. FC Lenzburg 2 5/9 (11:7), 7. FC Küttigen 2 4/6 (6:8), 8. FC Beinwil am See 1 4/4 (10:10), 9. FC Seon 1 5/4 (11:14), 10. FC Othmarsingen 1 4/3 (7:10), 11. SC Schöftland 2 5/3 (7:16), 12. HNK Adria Aarau 4/0 (2:18), 13. FC Rupperswil 1 4/0 (4:8), 14. FC Rohr 1 4/0 (3:12).

