Frauen 3. Liga Auswärtserfolg für Fislisbach gegen Brugg Sieg für Fislisbach: Gegen Brugg gewinnt das Team am Samstag auswärts 3:1. 02.10.2021, 23.25 Uhr

Céline Oser eröffnete in der 14. Minute das Skore, als sie für Fislisbach das 1:0 markierte. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Fislisbach stellte Tabea Treichler in Minute 50 her. Fislisbach erhöhte in der 59. Minute seine Führung durch Whitnae Dürr weiter auf 3:0. Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Julia Schneider in der 68. Minute für Brugg auf 1:3.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Lorena Takac von Fislisbach erhielt in der 67. Minute die gelbe Karte.

Fislisbach rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit elf Punkten liegt das Team auf Rang 5. Fislisbach hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Fislisbach spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Erlinsbach 2 (Platz 7). Die Partie findet am 16. Oktober statt (20.15 Uhr, Esp, Fislisbach).

Für Brugg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 3. Für Brugg war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Brugg auswärts mit seinem Tabellennachbarn SC Seengen (Platz 4) zu tun. Die Partie findet am 9. Oktober statt (18.30 Uhr, Musterplatz, Seengen).

Telegramm: FC Brugg - FC Fislisbach 1:3 (0:1) - Stadion Au, Brugg – Tore: 14. Céline Oser 0:1. 50. Tabea Treichler 0:2. 59. Whitnae Dürr 0:3. 68. Julia Schneider 1:3. – Brugg: Samira Wicker, Julia Schneider, Andrea Schmocker, Livia Haldimann, Yasmin Nakbi, Mirjam Frey, Chatun Bahnan, Nadja Lüssi, Rachael Marie Colldeweih, Corinne Stäuble, Sheryl Hochuli. – Fislisbach: Anina Meier, Thora Scheier, Nadine Mürner, Lorena Takac, Sophia Mauthe, Beatrice Frei, Shana Leder, Céline Oser, Alena Mazzei, Vanessa Rhyner, Tabea Treichler. – Verwarnungen: 67. Lorena Takac.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 3. Liga: FC Brugg - FC Fislisbach 1:3, FC Muri - SC Seengen 0:5, FC Lenzburg - FC Beinwil am See 2:1

Tabelle: 1. FC Mutschellen 7 Spiele/21 Punkte (23:5). 2. FC Wohlen 1 7/18 (28:8), 3. FC Brugg 8/15 (22:13), 4. SC Seengen 8/13 (19:11), 5. FC Fislisbach 8/11 (18:16), 6. FC Beinwil am See 8/9 (14:18), 7. FC Erlinsbach 2 7/7 (3:12), 8. FC Muri 8/7 (6:21), 9. FC Lenzburg 8/5 (8:22), 10. FC Turgi 7/4 (4:19).

